Hanshow publica su informe ESG 2025, impulsando el comercio minorista sostenible con su Estrategia 2.0.

JIAXING, China, 2 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Hanshow, líder mundial en etiquetas electrónicas para estanterías (ESL) y soluciones digitales para el comercio minorista, ha publicado su Informe Ambiental, Social y de Gobernanza (ESG) de 2025, en el que se detalla los avances de la compañía en la integración de la sostenibilidad dentro de su estrategia corporativa, la innovación tecnológica, las operaciones globales y el ecosistema minorista. El informe se estructura en torno al marco de desarrollo sostenible "EPIIC" de Hanshow y destaca sus esfuerzos por impulsar una transformación del comercio minorista más ecológica, inteligente e inclusiva.

Hanshow Releases 2025 ESG Report

A medida que el comercio minorista global acelera su transición hacia la digitalización y la adopción de operaciones bajas en carbono, Hanshow está impulsando su Estrategia 2.0 con 'IA + datos' como motor principal y las tecnologías de Gemelo Digital (Digital Twin) como capacidad fundamental. Los principios ESG están integrados en la innovación de productos, la gestión de la cadena de suministro, los servicios al cliente y las operaciones globales.

Hanshow continúa ampliando su cartera de soluciones inteligentes para el comercio minorista, que incluye estanterías inteligentes NexShelf, marketing inteligente NexConnect, robótica NexMate, gestión digitalizada de operaciones de tienda NexOptim y soluciones de energía inteligente NexGrid. En conjunto, estas tecnologías ayudan a los minoristas a mejorar la eficiencia operativa, optimizar la gestión energética, reducir las emisiones y enriquecer la experiencia del cliente. En 2025, Hanshow prestó apoyo a clientes en más de 80 países y regiones, contribuyendo a acelerar la transición hacia operaciones de comercio minorista más inteligentes y sostenibles.

En materia de gobernanza, Hanshow cumple estrictamente con las leyes y regulaciones aplicables y opera un marco estructurado de gestión de riesgos y propiedad intelectual, contando con más de 800 activos de propiedad intelectual. Hanshow mantiene sólidos estándares de seguridad de la información y protección de datos, respaldados por las certificaciones SOC 2 Tipo II y SOC 3. En 2025, Hanshow recibió reconocimientos externos como la calificación ESG A para energía eólica y la Medalla de Oro EcoVadis.

En el ámbito social, Hanshow promueve un entorno laboral responsable e inclusivo como firmante de los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres (WEPs) de la ONU, al tiempo que amplía el desarrollo de los empleados, la contratación inclusiva, la participación comunitaria y las acciones filantrópicas centradas en la educación.

Hanshow también colabora con minoristas globales, socios tecnológicos, instituciones académicas y actores de la cadena de suministro para acelerar la innovación responsable. Entre sus iniciativas más destacadas se encuentran la colaboración con Microsoft para explorar el marco Store Digital Twin Framework, la investigación conjunta con la Universidad de Cambridge y su liderazgo continuado como presidente del Bluetooth SIG BLE ESL Working Group para impulsar los estándares de la industria.

"Nuestra salida a bolsa marca un nuevo nivel de responsabilidad", afirmó Shiguo Hou, consejero delegado de Hanshow. "Guiados por nuestro marco de desarrollo sostenible EPIIC, estamos ayudando a los minoristas a crear valor duradero mientras aceleramos la transición del sector hacia un futuro inteligente y con bajas emisiones de carbono".

De cara al futuro, Hanshow mantiene su compromiso de construir un ecosistema minorista más resiliente, inclusivo y sostenible en todo el mundo.

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