Hanshow publie son Rapport ESG 2025 et accélère la transformation durable du retail avec sa Strategy 2.0

JIAXING, Chine, 28 mai 2026 /PRNewswire/ -- Hanshow, leader mondial des étiquettes électroniques (ESL) et des solutions digitales pour le retail, annonce la publication de son Rapport environnemental, social et de gouvernance (ESG) 2025, mettant en avant les avancées du groupe en matière de développement durable, d'innovation technologique et de transformation responsable du commerce. Structuré autour du framework de développement durable « EPIIC », ce rapport illustre la manière dont Hanshow intègre les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance au cœur de sa stratégie globale.

Hanshow Releases 2025 ESG Report

Alors que le secteur du retail accélère sa transition vers des opérations plus digitales et bas carbone, Hanshow poursuit le déploiement de sa Strategy 2.0, portée par l'IA, la data et les technologies de Digital Twin comme piliers stratégiques. Les principes ESG sont désormais intégrés à l'ensemble des activités du groupe : innovation produit, supply chain, services clients et opérations internationales.

Hanshow continue également d'élargir son portefeuille de solutions intelligentes dédiées au retail, avec notamment :

NexShelf – Rayonnage intelligent piloté par l'IA au service de la performance et de l'exécution magasin

NexConnect – Chariots intelligents pour une expérience d'achat fluide et personnalisée

NexMate – Robotique intelligente pour automatiser les opérations et améliorer l'efficacité opérationnelle

NexOptim – Pilotage intelligent des équipements et de l'énergie pour réduire les coûts et les consommations

NexGrid – Solutions énergétiques intelligentes pour un retail plus durable et bas carbone

Ces technologies permettent aux enseignes d'améliorer leur efficacité opérationnelle, d'optimiser leur consommation énergétique, de réduire leurs émissions et d'enrichir l'expérience client. En 2025, Hanshow accompagne des retailers dans plus de 80 pays à travers le monde.

Sur le volet gouvernance, Hanshow poursuit le renforcement de ses standards en matière de conformité, de gestion des risques et de protection des données. Le groupe dispose aujourd'hui de plus de 800 actifs de propriété intellectuelle et bénéficie notamment des certifications SOC 2 Type II et SOC 3. En 2025, Hanshow a également obtenu plusieurs reconnaissances externes, dont la notation Wind ESG A ainsi que la médaille d'or EcoVadis.

Sur le plan social, Hanshow poursuit ses engagements en faveur d'un environnement de travail inclusif et responsable. Signataire des Women's Empowerment Principles (WEPs) des Nations Unies, le groupe développe également des initiatives autour de la formation, du recrutement inclusif, de l'engagement communautaire et de l'éducation.

Hanshow collabore également avec de nombreux acteurs internationaux du retail, partenaires technologiques, institutions académiques et parties prenantes de la supply chain afin d'accélérer l'innovation responsable. Parmi les initiatives clés figurent la collaboration avec Microsoft autour du framework Store Digital Twin, des travaux de recherche menés avec l'Université de Cambridge, ainsi que le rôle de Hanshow en tant que président du groupe de travail BLE ESL du Bluetooth SIG pour faire évoluer les standards du secteur.

« Notre introduction en bourse marque une nouvelle étape en matière de responsabilité », déclare Shiguo Hou, CEO de Hanshow. « Guidés par notre framework EPIIC, nous aidons les retailers à créer de la valeur durable tout en accélérant la transition du secteur vers un avenir plus intelligent et bas carbone. »

À travers cette nouvelle feuille de route ESG, Hanshow réaffirme son ambition de contribuer à un écosystème retail mondial plus résilient, inclusif et durable.

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