Hard Rock Cafe a Coca-Cola® zahajují hudební soutěž Hard Rock Rising pro začínající umělce

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Hard Rock International

Aug 05, 2026, 06:46 ET

Úplná tisková zpráva

HOLLYWOOD, Florida, 5. srpna 2026 /PRNewswire/ -- Společnosti Hard Rock Cafe a Coca-Cola dnes zahájily soutěž Hard Rock Rising (Hard rock na vzestupu). Tato hudební soutěž se koná ve 34 zemích a 64 pobočkách Hard Rock Cafe a poskytuje začínajícím umělcům platformu pro zahájení kariéry.

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Rising artists worldwide can enter Hard Rock Rising for a grand prize including a Coke Studio recording session, $10,000, a Hard Rock Orlando performance and more.
Rising artists worldwide can enter Hard Rock Rising for a grand prize including a Coke Studio recording session, $10,000, a Hard Rock Orlando performance and more.

Již více než pět desetiletí vystupují na pódiích Hard Rock Cafe noví, originální umělci i legendy. Společnost Coca-Cola vybudovala globální platformu pro hudebníky prostřednictvím projektu Coke Studio L.A. Live. Nyní tyto dvě značky spojují síly, aby pomohly písničkářům, skupinám a diskžokejům nastartovat jejich kariéru.

Soutěž Hard Rock Rising se odehrává formou řady vystoupení v zúčastněných kavárnách. Umělce do dalších kol posílají hlasy místních fanoušků. Tým Coke Studio poté vybere jednoho vítěze hlavní ceny, který získá nahrávací relaci, 10 000 dolarů, vystoupení v Hard Rock Orlando a další odměny.

Přihlášky umělců lze podávat od nynějška až do 18. srpna, přičemž kola soutěže naživo se budou konat 2., 9., 16. a 23. září. Celosvětový vítěz bude vyhlášen 5. října.

„Hard Rock Café vždy spojovaly lidi silou hudby – ať už prostřednictvím tvůrčích pobytů místních umělců, akcí typu ‚open mic', soutěží Battle of the Bands (Souboj skupin) nebo památečních předmětů z popkultury," uvedl Eric Martino, ředitel divize Hard Rock Cafe a maloobchodu ve společnosti Hard Rock International. „Hard Rock Rising je nyní přirozeným rozšířením této mise, jejímž cílem je dát příležitost začínajícím umělcům předvést svou originální hudbu. Společně s Coca-Colou jsme hrdí na to, že poskytujeme platformu, kde mohou být hudebníci viděni, slyšeni a oslavováni ve svých komunitách a v případě vítěze i na celém světě."

Tým Coke Studio vede výkonný producent Rob Rettberg, držitel několika platinových desek a nominovaný na ceny GRAMMY a Juno.

„Toto partnerství využívá bezkonkurenční dosah a ikonická pódia Hard Rocku a zároveň čerpá z produkčních zkušeností Coke Studio, aby proměnilo talentované hudebníky v další generaci nahrávajících umělců," uvedl Rettberg.

Soutěž je obohacena o úplný program Hard Rock Rising, od časově omezeného menu s koktejly připravovanými z produktů Coca-Cola až po suvenýry dostupné v obchodech Rock Shops® a na shop.hardrock.com.

Aby Hard Rock rozšířil oslavu hudby a sebevyjádření, kterou soutěž představuje, i mimo pódium, navázal spolupráci s Cult of Individuality, streetwearovou značkou (vyrábějící pouliční oblečení) proslulou svými kořeny v hudební kultuře. Společně uvedou na trh tričko Hard Rock Rising a společnou kolekci oblečení.

Umělci, kteří jsou připraveni vystoupit na pódiu, se mohou přihlásit do 18. srpna. Každá přihláška musí obsahovat dvě originální skladby. Informace o přihláškách, pravidlech, podrobnostech soutěže a zúčastněných pobočkách Cafe najdete na cafe.hardrock.com/hard‑rock‑rising.

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