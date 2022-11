Hard Rock Café et Lionel Messi s'associent pour offrir le Messi Burger Champion's Edition aux fans du monde entier

Dégustez le Messi Burger Champion's Edition et achetez la nouvelle collection Messi dans les Hard Rock Café du monde entier

HOLLYWOOD, Florida, 18 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Hard Rock Café étend son partenariat avec la légende du football Lionel Messi, mondialement connue, avec la dernière version de son Messi Burger - Champion's Edition, très apprécié des fans. Disponible en exclusivité dans les Hard Rock Café du monde entier, le Messi Burger Champion's Edition est digne du G.O.A.T. et propose désormais trois sauces gratuites : aïoli, chili latino et la préférée de Messi, le chimichurri ; parfaites pour accompagner le burger et y tremper des frites pour une expérience gustative gagnante.

« C'est un honneur de poursuivre notre partenariat avec la star mondiale du football, Lionel Messi, et de porter la campagne LIVE GREATNESS à un niveau supérieur avec le Messi Burger Champion's Edition », a déclaré Anibal Fernandez, vice-président senior de la division Cafe, Hard Rock International. « Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l'idée d'aider les fans du Hard Rock et de Messi à entrer dans l'action et ils vont adorer les nouvelles sauces, chacune d'entre elles complétant le Messi Burger de manière unique. »

Le Messi Burger a été lancé en mars 2022 et a suscité un engouement mondial. Le burger préféré des fans est composé d'une double pile juteuse de galettes de bœuf fraîchement haché, agrémentée d'une combinaison gagnante de garnitures : fromage provolone, tranches de chorizo, oignon rouge caramélisé et sauce fumée épicée, signature du Hard Rock, servie sur un pain brioché grillé avec de la laitue romaine râpée et des tomates mûries sur pied.

Dans le cadre de la campagne « LIVE GREATNESS » de Hard Rock International en partenariat avec Lionel Messi, la marque sort une toute nouvelle collection d'accessoires, dont des sweats à capuche désormais disponibles à la vente dans le Rock Shop des Hard Rock Café du monde entier. Les fans peuvent également se plonger dans l'action et débloquer des expériences uniques de réalité augmentée en 3D avec certains sweats à capuche de la collection en scannant un code QR. Ces expériences de RA par code QR peuvent être partagées avec les amis et la famille et seront également disponibles pour être partagées sur Instagram.

Toutes les marchandises issues de la collaboration entre Hard Rock et Lionel Messi sont disponibles en magasin et en ligne .

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/753406/HRBrand_BLACK_2010_24_16_ID_314f48f4d594_Logo.jpg

SOURCE Hard Rock International