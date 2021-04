Hard Rock Hotels® anuncia planos de expandir a presença global com oito novas propriedades em todo o Brasil

HOLLYWOOD, Flórida, 26 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- O Hard Rock Hotels anunciou hoje planos para o desenvolvimento de oito hotéis com aproximadamente 3.000 quartos em várias cidades importantes em todo o Brasil, incluindo São Paulo, Fortaleza, Ilha do Sol, Campos do Jordão, Foz do Iguaçu, Jericoacoara, Natal e Recife. As propriedades hoteleiras, desenvolvidas e de propriedade da incorporadora imobiliária brasileira VCI S.A., serão administradas pela marca Hard Rock Hotel, que é conhecida pela excelência do atendimento aos hóspedes que oferece aos viajantes em todo o mundo. A adição dessas propriedades ao portfólio diversificado de hospitalidade do Hard Rock indica a contínua expansão internacional da marca com maior ênfase em lugares extraordinários da América do Sul.

Os próximos Hotéis Hard Rock brasileiros demonstrarão a cultura animada, artística e arrojada do país por meio do design inspirado localmente e experiências de musicais inovadoras. Embora os elementos de design para cada propriedade sejam diferentes, as arquiteturas mundialmente renomadas e as empresas internacionais de design de interiores estão trabalhando para obter peças exclusivas para serem expostas em todas as propriedades. Além dos recursos de design de interiores, o Hard Rock procura ativamente por lembranças autênticas de famosos artistas brasileiros a serem apresentadas em sua coleção mundialmente famosa de mais de 86.000 peças em todos os seus hotéis, oferecendo experiências exclusivas e memoráveis aos hóspedes de todo o mundo.

As propriedades serão concluídas nos próximos oito anos e três projetos já estão em construção. São Paulo, Fortaleza e a primeira fase na Ilha do Sol estão previstos para 2022, Recife, Natal e a segunda fase da Ilha do Sol para 2024, Foz de Iguaçu para 2025, Campos do Jordão para 2027 e Jericoacoara para 2028. O desenvolvimento de oito novos Hotéis Hard Rock estará criando entre centenas ou milhares de empregos na área, e espera-se que estimulem as economias locais por meio do impulsionamento do turismo. Além dos avanços criados pela construção física, os executivos locais estão trabalhando para melhorar a infraestrutura, a saúde, o acesso aos transportes e os programas sociais antes das datas de conclusão.

"O Brasil está pronto para assumir a liderança no cenário mundial dos destinos de viagens, com 10 hotéis Hard Rock previstos para desenvolvimento em colaboração com três parceiros diferentes, sendo VCI S.A. o maior entre eles", disse Todd Hricko, vice-presidente sênior de desenvolvimento hoteleiro da Hard Rock Hotels. "Este anúncio exemplifica grandes avanços para o crescimento global contínuo do Hard Rock e, em todo o Brasil, especificamente, nos próximos anos."

"Estamos incrivelmente entusiasmados em trabalhar em colaboração com o Hard Rock para ver a marca ganhar vida em um novo país", disse Samuel Sicchierolli, presidente da VCI S.A. "Os próximos oito anos significarão uma nova era para o Hard Rock e estamos honrados em poder ajudar nesse processo de desenvolvimento."

No mais fiel estilo do Hard Rock, todos os hotéis irão atrair os hóspedes com uma ampla gama de comodidades de marcas exclusivas, incluindo o programa The Sound of Your Stay®, uma oferta de três partes que pode oferecer aos hóspedes um toca-discos de vinil Crosley entregue na sua porta, uma guitarra Fender mediante solicitação e uma opção de playlists cuidadosamente selecionadas disponíveis para streaming ou download para os hóspedes. Cada propriedade também oferecerá uma loja Rock Shop® de e um Rock Spa® de serviço completo, e outros serviços tradicionais do Hard Rock variam em cada propriedade.

O Hard Rock Hotels trabalha para oferecer a melhor experiência de hóspede para todos os aspectos da vida – trabalho, diversão e santuário pessoal. Para saber mais sobre os Hotéis Hard Rock, acesse: https://www.hardrockhotels.com. As pessoas que desejam fazer reservas com o Hard Rock agora podem visualizar as propriedades abertas aqui: https://www.hardrockhotels.com/destinations.aspx.

Sobre o Hard Rock®:

A Hard Rock International (HRI) é uma das empresas mais reconhecidas globalmente com instalações em 68 países, abrangindo 239 locais que incluem hotéis de sua propriedade/licenciados ou gerenciados, cassinos, lojas Rock Shops®, locais de show ao vivo e cafés. A HRI também lançou uma joint-venture chamada Hard Rock Digital em 2020, para apostas esportivas on-line e em local físico, e plataforma de jogos na Internet.

Inclusive contando com uma guitarra Eric Clapton, o Hard Rock possui a maior e mais valiosa coleção mundial de memorabilia de música autêntica com mais de 86.000 peças, que ficam expostas em suas sedes em todo o mundo. Em 2021, o Hard Rock International recebeu o prêmio de melhor empregador no setor de viagens e lazer, jogos e entretenimento da Forbes e também foi designado como a empresa melhor administrada dos EUA por Deloitte Private e o Wall Street Journal. Em 2020, o Hard Rock foi homenageado como um dos melhores empregadores da Forbes Magazine pela diversidade e um dos principais empregadores de mulheres. O Hard Rock Hotels & Casinos também recebeu o primeiro lugar na pesquisa de satisfação executiva de jogos de cassino de 2020, conduzida por Bristol Associates Inc. e Spectrum Gaming Group. Além disso, o Hard Rock Hotels foi nomeado uma das marcas de hotel de melhor desempenho no Estudo de Satisfação de Hóspedes de Hotéis da J.D. Power na América do Norte. Os destinos do Hard Rock estão localizados em cidades internacionais de passagem, incluindo suas duas propriedades emblemáticas mais bem-sucedidas na Flórida e a sede do primeiro Guitar Hotel® do mundo, no sul da Flórida, propriedade do ano da Global Gaming em 2020. A marca é de propriedade da The Seminole Tribe of Florida, entidade controladora da HRI. Para mais informações sobre o Hard Rock International, acesse www.hardrock.com ou shop.hardrock.com.

