Hard Rock International célèbre sa 23ème campagne annuelle PINKTOBER en partenariat avec Dominique Crenn, la cheffe cuisinière de renommée mondiale

Les Hard Rock Cafés, Hôtels and Casinos du monde entier soutiennent l'American Cancer Society et les associations caritatives locales à travers le pays grâce à des partenariats et des activités uniques tout au long du mois d'octobre

HOLLYWOOD, Floride, 5 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Hard Rock International continue d'appuyer la sensibilisation et la recherche sur le cancer du sein avec sa 23ème campagne annuelle PINKTOBER. Tout au long du mois d'octobre, les établissements Hard Rock du monde entier vont participer à des activités de collecte de fonds en appui à la Hard Rock Heals Foundation®, la branche caritative de Hard Rock®, dont les profits profitent à l'American Cancer Society et à des organismes de bienfaisance locaux. Hard Rock a fait don de millions de dollars pour la recherche sur le cancer du sein au cours des 22 années d'existence de sa campagne PINKTOBER. L'an dernier, Hard Rock a recueilli plus de 700 000 dollars américains, soit le montant le plus élevé que l'entreprise ait jamais recueilli depuis la création de ce programme en 2000.

Le coup d'envoi des activités PINKTOBER de cette année est donné au travers d'un partenariat spécial et d'une série de dîners très attendus avec Dominique Crenn, une cheffe de renommée mondiale et une survivante du cancer du sein. Hard Rock proposera également des menus PINKTOBER en édition limitée, des produits spécialement conçus, un concours d'écriture de chansons et plus encore.

« C'est avec beaucoup d'honneur et de fierté que Hard Rock International soutient les personnes touchées par le cancer du sein à travers le monde, avec sa 23ème campagne annuelle PINKTOBER. « All is One » est une devise de Hard Rock, et nous sommes fiers de la voir prendre vie chaque année grâce à notre travail avec l'American Cancer Society, les membres de la communauté, les membres de l'équipe et les organismes caritatifs locaux au profit d'une cause aussi importante », a déclaré Jon Lucas, directeur général des opérations de Hard Rock International. « Cette année, nous sommes fiers de nous associer à la cheffe Dominique Crenn, une survivante du cancer du sein, qui partage notre passion pour la sensibilisation et le soutien aux associations caritatives et aux communautés locales. »

Toutes les divisions de l'entreprise, y compris les Hard Rock Cafés, Hôtels et Casinos dans le monde entier participent à cette campagne au travers d'événements locaux. Les membres de la communauté qui souhaitent montrer leur soutien et participer au PINKTOBER peuvent visiter leur Hard Rock local et participer à des activités de collecte de fonds au profit de l'American Cancer Society et d'autres partenaires caritatifs locaux du 1er au 31 octobre 2022.

Pour plus de détails sur toutes les activités et partenariats PINKTOBER en octobre, veuillez lire le communiqué complet ici. Pour en savoir plus sur Hard Rock International et sur la façon dont vous pouvez soutenir PINKTOBER, rendez-vous sur www.hardrock.com/pinktober.

