Hard Rock International świętuje 23. doroczną kampanię PINKTOBER poprzez partnerstwo z uznaną na całym świecie szefową kuchni, Dominique Crenn

Kawiarnie, hotele i kasyna Hard Rock na całym świecie wesprą Amerykańskie Towarzystwo Onkologiczne (American Cancer Society) i lokalne organizacje charytatywne w całym kraju dzięki niepowtarzalnym partnerstwom i aktywnościom w październiku.

HOLLYWOOD, Fla., 5 października 2022 r. /PRNewswire/ -- Hard Rock International nieustannie wspiera działania na rzecz podnoszenia świadomości raka piersi i badania nad rakiem w ramach dorocznej 23. kampanii PINKTOBER. Przez cały październik, obiekty Hard Rock na całym świecie biorą udział w zbieraniu środków na rzecz fundacji Hard Rock Heals Foundation®, odpowiedzialnej za charytatywną część działalności Hard Rock®, przy czym wpływy zostaną przekazane na Amerykańskie Towarzystwo Onkologiczne i lokalne organizacje charytatywne. Firma Hard Rock przekazała miliony dolarów na badania nad rakiem piersi w okresie minionych 22 lat, kiedy to organizowane były kampanie PINKTOBER. W ubiegłym roku zebrano ponad 700 000 $, co było najwyższą kwotą, jaką zgromadziła firma Hard Rock od momentu inauguracji programu w 2000 r.

Rozpoczęciem tegorocznych aktywności pod znakiem PINKTOBER jest specjalne partnerstwo i wyczekiwany cykl kolacji z Dominique Crenn, uznaną na całym świecie szefową kuchni, która pokonała raka piersi. Hard Rock również włączy do swojej oferty PINKTOBER limitowane pozycje menu, specjalnie zaprojektowane produkty, konkurs na stworzenie piosenki i wiele więcej.

„Firma Hard Rock International jest zaszczycona i dumna, że wspiera osoby dotknięte rakiem piersi na całym świecie w ramach dorocznej 23. kampanii PINKTOBER. >>Wszyscy są jednością<< (All is One) to motto Hard Rock, które jest każdego roku wprowadzane w życie poprzez naszą współpracę z Amerykańskim Towarzystwem Onkologicznym, członkami społeczności, członkami zespołu i lokalnymi organizacjami charytatywnymi działającymi na rzecz tak ważnej sprawy - powiedział Jon Lucas, dyrektor ds. operacyjnych Hard Rock International. - W tym roku mamy zaszczyt współpracować z Dominique Crenn, która pokonała raka piersi i podziela naszą pasję do podnoszenia świadomości i dawania czegoś od siebie lokalnym organizacjom i społecznościom".

Wszystkie oddziały firmy, w tym kawiarnie, hotele i kasyna na całym świecie uczestniczą w kampanii organizując lokalne wydarzenia. Członkowie społeczności, którzy chcą okazać swoje wsparcie i wziąć udział w kampanii PINKTOBER mogą odwiedzić swój najbliższy lokal Hard Rock i dołączyć do działań ukierunkowanych na zbieranie funduszy na rzecz Amerykańskiego Towarzystwa Onkologicznego i lokalnych organizacji w dniach od 1 do 31 października 2022 r.

Szczegółowe informacje na temat aktywności i partnerstw w ramach kampanii PINKTOBER można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym dostępnym tutaj. Dodatkowe informacje o Hard Rock International i możliwości wsparcia kampanii PINKTOBER są dostępne na stronie www.hardrock.com/pinktober.

