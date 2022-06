Hard Rock International entame un partenariat avec le groupe GEK TERNA pour créer un complexe hôtelier et un casino de luxe au cœur de la côte d'Athènes

ATHÈNES, Grèce, 23 juin 2022 /PRNewswire/ -- Hard Rock International et GEK TERNA Group ont organisé un événement spécial à Athènes hier, marquant le début officiel de leur partenariat pour la construction et l'exploitation d'un complexe hôtelier et casino intégrés, situé dans la zone emblématique de la Riviera d'Athènes, dans le contexte de "The Ellinikon" développement. Le Hard Rock Hotel & Casino Athens, qui ouvrira en 2026, sera une destination unique en Europe, combinant un hôtel de luxe 5 étoiles, une salle de jeux de classe mondiale, un espace de réunion et de congrès de premier ordre, un lieu de divertissement de pointe, des aliments et des boissons de renommée internationale, un luxueux complexe de piscines et de spa Rock®, ainsi qu'une promenade de détail haut de gamme.

Hard Rock Hotel & Casino Athens sera une destination internationale, offrant à ses visiteurs un mélange passionnant de divertissement, de nourriture et de boissons, et d'hébergement, embrassant le climat méditerranéen et fournissant des espaces extérieurs spéciaux.

« Nous sommes ravis d'annoncer ce partenariat avec GEK TERNA Group et d'étendre la portée de Hard Rock à travers le monde dans la grande ville d'Athènes », a déclaré Jim Allen, président de Hard Rock International. "Ce développement apportera plus de 3,000 emplois à la population de la Grèce et nous avons hâte de mettre notre marque unique de divertissement pour offrir une expérience inégalée pour les invités de tous âges."

"Ce développement créera un spot touristique haut de gamme, qui devrait offrir des emplois à des milliers de personnes, générer des revenus importants pour le secteur public et ajouter de la valeur à la marque de la Grèce", a déclaré George Peristeris, Président-directeur général de GEK TERNA Group. "Avec Hard Rock, nous réalisons un investissement privé de plus d'un milliard d'euros, réaffirmant notre confiance dans les perspectives et le potentiel de la Grèce."

Le développement apporte un casino dynamique composé de 200 tables et 2000 machines de jeu et une tour qui se compose de plus de 1000 chambres et suites donnant sur le front de mer ou des vues sur Athènes au Parthénon. De plus, le projet comprend la plus haute terrasse extérieure sur le toit d'Athènes avec une terrasse sur le toit, des bars et le Rock® Spa and Body Rock Fitness.

La construction du projet devrait commencer dans les premiers mois de 2023 et durer environ 3 ans, avec l'ouverture du Hard Rock Hotel & Casino Athens en 2026.

Médias visuels disponibles ici . Pour lire le communiqué complet, visitez https://news.hardrock.com/

