Hard Rock International inicia parceria com GEK TERNA Group para criar resort de luxo e cassino no centro da Riviera de Atenas

ATENAS, Grécia, 23 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- A Hard Rock International e o GEK TERNA Group realizaram ontem um evento especial em Atenas, sinalizando o início oficial de sua parceria para a construção e operação de um resort e cassino integrados, localizados na área icônica da Riviera de Atenas, e no contexto do projeto de desenvolvimento urbano "The Ellinikon". O Hard Rock Hotel & Casino Athens, cuja inauguração está prevista para 2026, será um destino único na Europa, que combinará um hotel de luxo cinco estrelas, um espaço de jogos de primeira classe, um espaço premium para reuniões e convenções, uma locação para entretenimento de última geração, comidas e bebidas de renome internacional, um complexo Rock® com piscina e spa luxuosos e um promenade de varejo de luxo.

O Hard Rock Hotel & Casino Athens será um destino internacional, que oferecerá aos seus visitantes uma empolgante mistura de entretenimento, comidas, bebidas e acomodações, abrangendo o clima mediterrâneo e proporcionando espaços especiais ao ar livre.

"Estamos muito felizes em anunciar a parceria com o GEK TERNA Group e expandir ainda mais o alcance da Hard Rock pelo mundo até a grande cidade de Atenas", disse Jim Allen, presidente internacional da Hard Rock. "Esse projeto de desenvolvimento promoverá mais de três mil empregos para o povo da Grécia e esperamos trazer nossa marca única de entretenimento para oferecer uma experiência incomparável aos hóspedes de todas as idades."

"O empreendimento criará um ponto turístico premium, que deverá oferecer emprego a milhares de pessoas, gerar receitas significativas para o setor público e agregar valor à marca da Grécia", disse George Peristeris, presidente e CEO do GEK TERNA Group. "Juntamente com a Hard Rock, estamos realizando um investimento privado de mais de 1 bilhão de euros, reafirmando nossa confiança nas possibilidades e no potencial da Grécia."

O empreendimento trará um cassino vibrante composto por 200 mesas e duas mil máquinas de jogos e uma torre que consiste em mais de mil quartos e suítes com vista para o mar ou vistas de Atenas até o Partenon. Além disso, o projeto inclui o terraço ao ar livre mais alto de Atenas com um deck com piscina, bares, o Rock® Spa e a academia Body Rock Fitness.

A construção do projeto está prevista para começar nos primeiros meses de 2023 e durar cerca de três anos, estabelecendo a abertura do Hard Rock Hotel & Casino Athens em 2026.

