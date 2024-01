Hard Rock International inaugure le Hard Rock Hotel Athens

Note de la rédaction : Téléchargez les images de la cérémonie d'inauguration du Hard Rock Hotel Athens et le b-roll ICI .

ATHÈNES, Grèce, 12 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Hard Rock International, le groupe GEK TERNA et la communauté d'Athènes ont célébré l'inauguration du complexe de luxe au cœur de la Riviera d'Athènes. L'inauguration comprenait une célébration commémorative avec pelle à l'aéroport historique de Hellinikon. La cérémonie qui a suivi a eu lieu au Hellinikon Experience Center et a réuni des cadres de Hard Rock International, des cadres du groupe GEK TERNA, des représentants du gouvernement grec, des dignitaires politiques et des dirigeants communautaires locaux.

Hard Rock International Chairman Jim Allen with Greek political dignitaries, key members from development partner Gek Terna and local dignitaries break ground in Athens for Hard Rock Hotel Athens, scheduled to open in 2027.

Le Hard Rock Hotel Athens sera le premier complexe intégré de ce type en Europe continentale et servira de moteur économique pour les activités de loisirs et le tourisme dans la ville d'Athènes. Le complexe, qui devrait ouvrir ses portes en 2027, sera une destination unique, combinant un hôtel haut de gamme, un espace de réunion et de congrès de premier plan, un lieu de divertissement à la fine pointe de la technologie, des mets et des boissons de renommée internationale, le luxueux complexe nautique et de spa, le Rock Spa®, et une promenade agrémentée de boutiques haut de gamme.

Le projet de construction de 1,5 milliard d'euros est une installation de pointe qui devrait générer 3 000 emplois dans la construction et 3 000 emplois permanents qui stimuleront non seulement l'économie locale d'Athènes, mais auront également un impact positif immédiat sur l'économie grecque.

« Aujourd'hui est une journée particulière. Nous célébrons en effet cette occasion mémorable d'apporter notre marque unique de divertissement de classe mondiale à Athènes », a déclaré Jim Allen, président de Hard Rock International. « Nous sommes reconnaissants à tous les dirigeants politiques, à nos partenaires de Gek Terna et au peuple d'Athènes de nous soutenir dans ce projet. »

Le Hard Rock Hotel Athens propose 1 100 chambres et 15 restaurants. De plus, le projet comprend un théâtre, le Hard Rock Live, qui compte 3 000 places assises et peut accueillir 4 000 personnes debout, ainsi que le Rock® Spa et le centre de conditionnement physique Body Rock Fitness.

Inspirée par le riche héritage et la culture d'Athènes, ainsi que par le magnifique paysage méditerranéen, cette destination unique en son genre renforce la présence croissante de Hard Rock en Europe. L'engagement de Hard Rock et de GEK TERNA Group dans ce projet représente la vision partagée avec le gouvernement grec et Lamda Development de transformer l'aéroport historique de Hellinikon en un réaménagement de classe mondiale qui renforcera davantage la ville et l'industrie touristique grecque.

M. George Peristeris, PDG du groupe GEK TERNA, a déclaré : « Nous sommes ravis de réaliser, en coopération avec un leader mondial dans ce secteur, Hard Rock International, un investissement beaucoup plus élevé que sa valeur nominale déjà significative, offrant à la Grèce un projet de développement qui sera un point de référence pour le produit touristique de notre pays à l'échelle internationale, offrira des emplois à des milliers de personnes et rapportera des revenus importants au budget national. Il s'agit d'un projet à forte valeur ajoutée nationale, comme l'ont toujours voulu tous nos investissements. M. Peristeris a poursuivi : « Le complexe hôtelier intégré de Hellinikon n'est plus une promesse, une vision ou un plan. C'est un projet qui est déjà en cours de réalisation et qui prouve concrètement que nous respectons nos engagements. »

