Hard Rock ofrece "Come Together Experience" con Lionel Messi para celebrar el programa de global Unity™ by Hard Rock

HOLLYWOOD, Fla., 3 de junio de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En la última serie de sorteos internacionales "Come Together Experiences", Hard Rock International ofrece a un ganador y tres amigos la experiencia de sus sueños para ver jugar a su embajador de marca global e ícono cultural Lionel Messi en un próximo partido del Inter Miami. Las inolvidables vacaciones en el sur de la Florida son parte de la nueva campaña "Come Together" de la compañía con Messi junto con otras superestrellas como Shakira, Noah Kahan y John Legend, todo en celebración del lanzamiento mundial del programa de fidelización Unity by Hard Rock.

Los miembros de Unity™ by Hard Rock pueden participar para ganar un viaje para cuatro personas en el sur de la Florida, que incluye tickets para ver a Leo Messi jugar con el Inter Miami CF, camisetas firmadas y una estancia en The Guitar Hotel en Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood

El ganador y su grupo recibirán pasajes aéreos de ida y vuelta, transporte terrestre y una estancia de tres noches en The Guitar Hotel en Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood con tickets para un partido en casa de la Major League Soccer Inter Miami CF. El paquete también incluye cuatro camisetas firmadas por Messi, un crédito de $500 para nuestro spa y restaurantes, una tarjeta de regalo de $200 de Rock Shop para camisetas, sudaderas, pantalones joggers, u otros productos de Messi y una cabana en la piscina. Los fanáticos pueden participar para tener la oportunidad de obtener esta increíble experiencia desde ahora hasta el 30 de junio de 2024 en unity.hardrock.com/come-together.

El sorteo está abierto a los miembros de Unity by Hard Rock (consulte los detalles para conocer la requerimientos). Es fácil registrarse en el programa de fidelización gratuito único en su categoría en línea o en las ubicaciones participantes de Hard Rock. Unity by Hard Rock recompensa a los miembros por hacer las cosas que aman en la cartera de Hard Rock de más de 200 ubicaciones, incluidos hoteles, casinos, cafes y Rock Shops en todo el mundo. El programa de fidelización ofrece una variedad de beneficios y servicios en las ubicaciones participantes de Hard Rock, donde los miembros pueden ganar y canjear Unity Points por noches gratis, experiencias gastronómicas, excelente merchandising y mucho más. Los miembros obtienen acceso exclusivo a ofertas, promociones y recompensas, así como descuentos exclusivos en las propiedades participantes de Hard Rock.

"Seminole Hard Rock Hotel Hollywood se ha conve fidelización rtido en mi lugar favorito para visitar desde que me uní al equipo de Inter Miami CF", dijo Leo Messi, a quien se puede ver paseando por el Hard Rock Cafe en el nuevo "Come Together" de Hard Rock. "A mi familia le encanta pasar el rato junto a la piscina y, por supuesto, saborear mi hamburguesa, sándwich de pollo y menú para niños mientras estamos allí. Estoy encantado de que algunos de mis mayores fans puedan tener la misma experiencia bajo el hermoso sol de Florida y puedan verme jugar a mí y al equipo, todo mientras simplemente somos parte del programa de fidelización de Unity by Hard Rock".

"Es un placer tener a Leo Messi como embajador de la marca Hard Rock y estamos emocionados de dar la bienvenida a muchos más de sus fans a nuestras propiedades con esta experiencia definitiva de 'Come Together' con Messi", dijo Jim Allen, CEO de Seminole Gaming y presidente de Hard Rock International. "Hemos tenido una gran acogida a este esfuerzo y a poner el foco en Unity by Hard Rock; Hacemos que sea fácil para el ganador y todos los viajeros ganar y canjear puntos en las propiedades participantes de todo el mundo cada vez que cenen, se alojen o jueguen con nosotros".

Durante su estancia en The Guitar Hotel en Hollywood, los ganadores (y los fans de Messi que cenan en ubicaciones de Hard Rock en todo el mundo) pueden pedir los platos exclusivos de Messi del menú de Hard Rock Cafe, que incluyen:

Messi Burger: Una hamburguesa doble con queso sazonada y chamuscada a fuego medio, cubierta con queso provolone, chorizo en rodajas, cebollas rojas caramelizadas, salsa ahumada exclusiva, con lechuga rallada y tomate maduro en rama, servida en un pan brioche tostado. Los comensales pueden agregarle un huevo frito, como le gusta a Leo.

Una hamburguesa doble con queso sazonada y chamuscada a fuego medio, cubierta con queso provolone, chorizo en rodajas, cebollas rojas caramelizadas, salsa ahumada exclusiva, con lechuga rallada y tomate maduro en rama, servida en un pan brioche tostado. Los comensales pueden agregarle un huevo frito, como le gusta a Leo. Messi Chicken Sandwich: Una pechuga de pollo crujiente al estilo milanesa cubierta con queso provolone derretido, alioli de hierbas, rúcula y tomates, servido en un pan artesanal tostado. Este plato recuerda a una de las comidas argentinas favoritas de Messi durante su infancia.

Una pechuga de pollo crujiente al estilo milanesa cubierta con queso provolone derretido, alioli de hierbas, rúcula y tomates, servido en un pan artesanal tostado. Este plato recuerda a una de las comidas argentinas favoritas de Messi durante su infancia. Messi Kids Menu: A las futuras estrellas del fútbol les encantarán las comidas para niños de Messi, incluida la hamburguesa Messi X y el Sándwich de pollo Messi Golden Chicken, que vienen con un mini balón de fútbol dorado de cortesía, un póster coleccionable y una hoja de actividades.

Los fanáticos de Messi también pueden representar a su jugador favorito con ropa y merchandising de The Messi Collection disponibles en las ubicaciones de Rock Shop® y Hard Rock Cafe como sudaderas con capucha, camisetas, pins, gorras y más en tallas para adultos y niños. Visite shop.hardrock.com para más información.

Al participar en el sorteo "Come Together Experiences" centrado en Messi, los miembros de Unity by Hard Rock también pueden participar para ganar unas vacaciones únicas en la vida con todo incluido en el galardonado Hard Rock Hotel Maldives, que cuenta con impresionantes habitaciones y villas en el agua, deportes acuáticos y excursiones de buceo, un Rock Spa® y 14 opciones para cenar. Un afortunado ganador y un invitado recibirán transporte aéreo y transporte para su estancia de 7 días y 6 noches para una escapada tropical inolvidable. Las inscripciones cierran el 31 de agosto de 2024.

Acerca de Hard Rock®: Hard Rock International (HRI) es una de las empresas más reconocidas a nivel mundial, con sedes en más de 70 países que abarcan 309 ubicaciones que incluyen hoteles, casinos, Rock Shops®, salas de espectáculos en vivo y cafes de propierdad, con licencia o administrados. Su programa de fidelización global Unity by Hard Rock™ recompensa a los miembros por hacer las cosas que aman en las propiedades participantes en todo el mundo.

