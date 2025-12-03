Harmonic und Normann Engineering erreichen einen bedeutenden Meilenstein mit 20 Breitbandinstallationen in ganz Europa

SAN JOSE, Kalifornien und WIEN, 3. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Harmonic (NASDAQ: HLIT) und Normann Engineering gaben heute einen bedeutenden Meilenstein in ihrer strategischen Zusammenarbeit bekannt und feierten 20 erfolgreiche Breitbandimplementierungen bei führenden Betreibern in ganz Europa. Die Partnerschaft vereint die branchenführende virtualisierte Breitbandplattform cOS™ und die Suite von Netzwerkgeräten von Harmonic mit dem bewährten technischen Know-how von Normann Engineering, um Betreiber bei der Modernisierung ihrer Netzwerke, der Beschleunigung der Einführung von Breitband der nächsten Generation und der Bereitstellung außergewöhnlicher Kundenerlebnisse in hart umkämpften Märkten wie Österreich und Deutschland zu unterstützen.

„Wir sind sehr stolz auf unsere Partnerschaft mit Harmonic, um transformative Lösungen anzubieten, die die Markteinführungszeit für Breitbanddienste beschleunigen und es Betreibern ermöglichen, neue Einnahmequellen zu erschließen", erklärte Frank Normann, Geschäftsführer von Normann Engineering. „Die bahnbrechenden Innovationen von Harmonic in den Bereichen DOCSIS und Glasfaser, unterstützt durch unsere umfassende regionale Expertise bei der Bereitstellung der cOS-Plattform über mehrere Jahre hinweg, gewährleisten, dass Betreiber die wachsende Nachfrage nach Breitbanddiensten effizient bedienen können."

Beschleunigung der Breitbandtransformation in ganz Europa

Harmonic und Normann Engineering unterstützen Betreiber dabei, die technologischen Innovationen, die Marktreife und die Effizienz der cOS-Plattform optimal zu nutzen. Die Zusammenarbeit vereinfacht die Weiterentwicklung von Breitbandnetzen und bietet Betreibern einen klaren Migrationspfad zu DOCSIS der nächsten Generation und Glasfaser. Gemeinsam ermöglichen die Unternehmen Breitbanddienstanbietern, ihre Reichweite zu vergrößern, bestehende Infrastrukturinvestitionen zu maximieren und differenzierte, zukunftsfähige Dienstleistungsangebote bereitzustellen, während gleichzeitig der Hardware- und Strombedarf im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen reduziert wird.

Das Team von Normann Engineering, bestehend aus cOS-zertifizierten Ingenieuren, verfügt über fundiertes technisches Fachwissen, um eine nahtlose Bereitstellung, operative Exzellenz und den anhaltenden Kundenerfolg sicherzustellen.

„Normann Engineering ist der langjährigste Partner von Harmonic und ein wichtiger Mitstreiter bei unserer Mission, Breitbanddienstanbietern Lösungen zur Verfügung zu stellen, die Abläufe optimieren, Kosten senken und die Qualität der Nutzererfahrung verbessern", erklärte Stefan Meier, Vizepräsident für Breitbandvertrieb Europa bei Harmonic. „Unser gemeinsamer Erfolg unterstreicht die Bedeutung von Partnerschaften für die Förderung der Breitbandumstellung in ganz Europa."

Erfolgreiche Zusammenarbeit mit Betreibern

Mit derzeit 20 Implementierungen treiben Harmonic und Normann Engineering die Breitbandinnovation in ganz Europa weiter voran und unterstützen Betreiber dabei, die von den heutigen Kunden geforderte schnelle und zuverlässige Konnektivität bereitzustellen.

„Die Zusammenarbeit mit Harmonic und Normann Engineering hat unsere Einführung von Glasfaserdiensten entscheidend beeinflusst", erklärte Steffen Raatz, Technischer Leiter bei neu-medianet. „Dank der cOS-Plattform und den PON-Geräten von Harmonic in Kombination mit der fachkundigen Integration und dem Rund-um-die-Uhr-Support von Normann konnten wir die Markteinführungszeit für neue Glasfaserdienste um über 70 % verkürzen — ein deutlicher Gewinn für uns und unsere Kunden."

„Die gemeinsame Expertise von Harmonic und Normann Engineering war für uns von großem Nutzen. Mit der cOS-Lösung haben wir die Flexibilität gewonnen, die Kapazität nach Bedarf zu skalieren und die Betriebskosten erheblich zu senken", sagte Martin Woitag, Technischer Leiter bei MDCC. „Dank der lokalen Unterstützung und dem Bereitstellungs-Know-how von Normann verlief die Umstellung auf ein softwarebasiertes Netzwerk reibungslos, sodass wir nun qualitativ hochwertigere Breitbanddienste mit größerer Flexibilität anbieten können."

Harmonic ist laut Dell'Oro Group, der zuverlässigen Quelle für Marktinformationen über die Telekommunikations-, Netzwerk- und Rechenzentrums-IT-Branche, Marktführer bei Kabelbreitbandgeräten, virtuellen CMTS und DAA. Die marktführende cOS-Plattform des Unternehmens unterstützt Breitbanddienste der nächsten Generation über nahezu 38 Millionen CPE-Geräte weltweit für führende Betreiber in Nordamerika, Europa, Lateinamerika und Asien.

Um mehr über die Breitbandlösungen von Harmonic zu erfahren, besuchen Sie www.harmonicinc.com/broadband.

Informationen zu Harmonic

Harmonic (NASDAQ: HLIT, der weltweit führende Anbieter von virtualisierten Breitband- und Videobereitstellungslösungen, ermöglicht Medienunternehmen und Dienstleistern die Bereitstellung von Video-Streaming- und Rundfunkdiensten in höchster Qualität für Verbraucher weltweit. Das Unternehmen hat das Breitbandnetzwerk mit der ersten virtualisierten Breitbandlösung der Branche revolutioniert und ermöglicht es Betreibern nun, Gigabit-Internetdienste flexibler in Privathaushalten und auf Mobilgeräten bereitzustellen. Ob durch die Vereinfachung der OTT-Videobereitstellung über innovative Cloud- und Softwareplattformen oder durch die Bereitstellung von Gigabit-Internetdiensten: Harmonic verändert die Art und Weise, wie Medienunternehmen und Dienstleister Live- und On-Demand-Inhalte auf jedem Bildschirm monetarisieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.harmonicinc.com.

Harmonic, das Harmonic-Logo und andere Harmonic-Marken sind Eigentum von Harmonic Inc. oder seinen verbundenen Unternehmen. Alle anderen hier erwähnten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/455698/HARMONIC_Inc_logo.jpg