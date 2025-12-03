Harmonic et Normann Engineering franchissent une étape importante avec 20 déploiements à large bande en Europe

SAN JOSE, Californie et VIENNE, 3 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Harmonic (NASDAQ : HLIT) et Normann Engineering ont annoncé aujourd'hui une étape importante dans leur collaboration stratégique, célébrant 20 déploiements de large bande réussis avec des opérateurs de premier plan dans toute l'Europe. Ce partenariat associe la plateforme large bande virtualisée cOS™ et la suite de dispositifs réseau d'Harmonic à l'expertise en ingénierie fiable de Normann Engineering, afin d'aider les opérateurs à moderniser leurs réseaux, à accélérer les déploiements large bande de la prochaine génération et à offrir des expériences exceptionnelles aux abonnés sur des marchés très concurrentiels, notamment en Autriche et en Allemagne.

« Nous sommes fiers de nous associer à Harmonic pour fournir des solutions transformationnelles qui accélèrent la commercialisation des services à large bande et permettent aux opérateurs de dégager de nouvelles sources de revenus », a déclaré Frank Normann, PDG de Normann Engineering. « Les innovations révolutionnaires d'Harmonic en matière de DOCSIS et de fibre, soutenues par notre vaste expertise régionale dans le déploiement de la plateforme cOS depuis plusieurs années, garantissent que les opérateurs peuvent répondre efficacement à la demande croissante en matière de haut débit. »

Accélérer la transformation de la large bande en Europe

Harmonic et Normann Engineering aident les opérateurs à tirer pleinement parti de l'innovation technologique, de la maturité du marché et de l'efficacité de la plateforme cOS. Cette collaboration simplifie l'évolution des réseaux à large bande, en offrant aux opérateurs une voie de migration claire vers la prochaine génération de DOCSIS et de fibre optique. Ensemble, les deux entreprises permettent aux fournisseurs de services à large bande d'étendre leur portée, d'optimiser les investissements dans les infrastructures existantes et de proposer des offres de services différenciées et prêtes pour l'avenir, tout en réduisant les besoins en matériel et en énergie, conformément aux objectifs de développement durable.

L'équipe d'ingénieurs certifiés cOS de Normann Engineering apporte une expertise technique approfondie pour assurer un déploiement harmonieux, une excellence opérationnelle et un succès continu pour les clients.

« Normann Engineering est le plus ancien partenaire d'Harmonic et un collaborateur clé dans notre mission qui consiste à fournir aux prestataires de services à large bande des solutions qui rationalisent les opérations, réduisent les coûts et améliorent la qualité de l'expérience », a déclaré Stefan Meier, vice-président des ventes de produits à large bande pour l'Europe chez Harmonic. « Notre réussite commune souligne le pouvoir du partenariat dans la transformation réelle de la large bande en Europe. »

La collaboration au service de la réussite des opérateurs

Avec plus de 20 déploiements, Harmonic et Normann Engineering continuent de stimuler l'innovation dans le domaine de la large bande en Europe, en aidant les opérateurs à fournir la connectivité fiable et à haut débit qu'exigent les abonnés d'aujourd'hui.

« Le partenariat avec Harmonic et Normann Engineering a changé la donne dans notre déploiement de services en fibre optique », a déclaré Steffen Raatz, directeur technique de neu-medianet. « La plateforme cOS et les équipements PON d'Harmonic, combinés à l'intégration experte et au soutien permanent de Normann, nous ont permis de réduire de plus de 70 % le délai de commercialisation des nouveaux services de fibre optique - une victoire évidente pour nous et nos clients. »

« L'expertise conjointe d'Harmonic et de Normann Engineering nous a permis d'obtenir des résultats concrets. Grâce à la solution cOS, nous avons acquis la flexibilité nécessaire pour adapter la capacité à la demande et réduire considérablement les coûts d'exploitation », a déclaré Martin Woitag, directeur technique de MDCC. « L'assistance locale et le savoir-faire de Normann en matière de déploiement ont assuré une transition en douceur vers un réseau basé sur des logiciels, ce qui nous a permis de fournir des expériences à large bande de meilleure qualité avec une plus grande agilité. »

Harmonic est le leader en termes de parts de marché pour les équipements à large bande pour le câble, les systèmes de terminaison de modem câble virtuels et les architectures d'accès distribué, selon le groupe Dell'Oro, la source fiable d'informations sur le marché des télécommunications, des réseaux et des centres de données informatiques. La plateforme cOS de l'entreprise, leader sur le marché, active les services à large bande de nouvelle génération par le biais de près de 38 millions de dispositifs sur les sites des clients dans le monde pour les principaux opérateurs d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Amérique latine et d'Asie.

Pour en savoir plus sur les solutions large bande d'Harmonic, consultez le site www.harmonicinc.com/broadband.

À propos d'Harmonic

Harmonic (NASDAQ : HLIT), leader mondial des solutions virtualisées de diffusion vidéo et à large bande, permet aux sociétés de médias et aux fournisseurs de services de proposer aux consommateurs du monde entier des services de diffusion et de streaming vidéo de très haute qualité. L'entreprise a révolutionné les réseaux à large bande grâce à la première solution à large bande virtualisée de l'industrie, permettant aux opérateurs de déployer avec plus de souplesse des services internet gigabit dans les foyers et les appareils mobiles des consommateurs. Qu'il s'agisse de simplifier la diffusion de vidéos OTT par le biais de plateformes logicielles et cloud innovantes, ou d'alimenter la diffusion de services Internet gigabit, Harmonic change la façon dont les sociétés de médias et les fournisseurs de services monétisent le contenu en direct et à la demande sur tous les écrans. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante : www.harmonicinc.com.

Harmonic, le logo Harmonic et les autres marques Harmonic sont la propriété d'Harmonic Inc. ou de ses filiales. Toutes les autres marques commerciales mentionnées dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/455698/HARMONIC_Inc_logo.jpg