HAUNTOWEEN LA: Diversión "Spooktacular" para niños y familias

LOS ÁNGELES, 19 de agosto de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- ¿Listo para una magnífica y escalofriante experiencia de Halloween? Todos estos días festivos se viven en un solo lugar lleno de diversión en HAUNTOWEEN LA, donde las familias pueden pasar, recibir un hechizo y divertirse por el tiempo que quieran, ¡sin compromisos y sin auto! HAUNTOWEEN LA regresa y estará abierta todas las noches desde el 1 de octubre hasta el 31 de octubre, de 5:00 p. m. a 11:00 p. m., PT, en 6100 Topanga Canyon Blvd., Woodland Hills, California.

"En 2021, deben volver las divertidas festividades que las familias merecen disfrutar manteniendo los cuidados", expresó Jasen Smith, fundador y director de Experiencia del Cliente de Experiential Supply. "No lo imagine solo como un paseo. Las familias pueden recorrer a su propio ritmo y explorar cuidadosamente nuestros entornos temáticos interactivos".

HAUNTOWEEN LA es una aventura de exploración temática no aterradora para niños que presenta seis entornos masivos e interactivos. Y por supuesto, hay muchas GOLOSINAS para llevar a casa.

Regresa el "truco o trato" y, este año, los niños podrán ir de puerta en puerta para recibir sus premios en la ciudad de Hauntoween. Las golosinas están incluidas en el precio de la entrada.

La huerta de calabazas de Hauntoween tiene más de 30,000 calabazas en exhibición y a la venta. Con instalaciones de heno, gráficos detallados y utilería en tamaño real que se apoderan del ambiente, de ninguna manera es la huerta de calabazas que imagina. Cuando las familias encuentran "la indicada", pueden dirigirse a la aldea donde se tallan calabazas para crear sus propias calabazas de Halloween.

Las atracciones para 2021 incluyen un divertido cementerio de huesos con enormes esculturas de heno y cientos de esqueletos amigables para realizar excelentes fotografías. También se encuentran los nuevos jardines de espantapájaros repletos de laberintos, en los que los colores tradicionales de Halloween son mejorados por una capa de neón y UV, listos para encender la imaginación de grandes y chicos.

Experience Supply es una empresa galardonada a la que acude la industria cinematográfica de Hollywood cuando desean crear experiencias de inmersión a gran escala para películas de gran presupuesto como IT Capítulo 2, Ready Player One, The LEGO Movie, Pie pequeño, ¡y más!

FECHAS: Todos los días, del 1 de octubre al 31 de octubre de 2021

HORARIO: 5:00 p. m. - 11:00 p. m., hora del Pacífico

LUGAR: 6100 Topanga Canyon Blvd., Woodland Hills, CA 91367

ENTRADAS: Desde $30 por persona. Los niños menores de 2 años entran gratis.

PARA COMPRAR ENTRADAS: Ingrese a la lista de espera en www.SoCalHauntoween.com para obtener el primer acceso exclusivo a las entradas.

