南加万圣节：适合孩子和家庭的恐怖探险趣味活动

洛杉矶2021年8月20日 /美通社/ -- 准备好体验完美有趣的万圣节了吗? 整个假日都可以沉浸在一场充满乐趣的南加万圣节活动(HAUNTOWEEN LA)中,家人们可以在这里自由自在地漫步,停下来念动咒语,尽情体验食尸鬼出没的欢乐时刻! 南加万圣节活动回归了,将于10月1日至31日每天下午5:00至11:00开放 (太平洋时间),地址:6100 topiga Canyon Blvd.,Woodland Hill,CA。

Experience Supply创始人兼首席体验官Jasen Smith表示:“2021年,这些有趣的节日将会回归,家人们可以尽情享乐,同时可确保安全。这不只是一次简单的漫步。家人们可以设定自己的节奏来彻底探索我们的主题互动环境。”

2021年南加万圣节这项适合家庭的主题探险活动,将于10月1日至31日夜间开放。 由Experiential Supply Co举办的南加万圣节(Hauntoweza LA)将于2021年10月1日至31日夜间举行

南加万圣节是一项适合儿童、不具恐怖性的主题探索之旅,拥有六个大规模的互动环境。当然,那里还有很多糖果可以带回家。

讨糖活动回归了。今年,孩子们将可以在万圣节小镇步行挨家讨要糖果。票价中包含糖果费用。

万圣节南瓜农场准备了3万多个南瓜,不仅可以观赏,还可以购买。加上场景中布置的干草车、精致的装饰和栩栩如生的道具,这无疑就是你想象中典型的南瓜农场。家人们找到中意的南瓜后,就可以前往南瓜雕刻村创作他们自己的南瓜灯!

2021年的景点包括一座充满乐趣的骨头墓地,那里有大量的干草雕塑和数百个有趣的骷髅,是拍照的好去处。另一个新的景点是布满迷宫的稻草人花园,在那里,传统的万圣节色彩在上空布置的霓虹灯和UV灯下更加鲜艳,无论老幼都会激发出无穷的想象。

Experiential Supply是一家屡获殊荣的公司,好莱坞电影行业曾与该公司合作来制作能提供大规模沉浸式体验的高预算电影,其中包括:IT: Chapter 2(小丑回魂2)、Ready Player One(头号玩家)、The LEGO Movie(乐高大电影)、Smallfoot(雪怪大冒险)等。

南加万圣节活动

日期:2021年10月1日至10月31日,每日举行

时间:下午5:00-11:00 太平洋时间

地址:6100 Topanga Canyon Blvd.,Woodland Hills,CA 91367

门票:每人30美元起。2岁以下儿童免费。

购买门票:请在www.SoCalHauntoween.com上加入等待名单,以获得首次独家门票访问权限。

Experiential Supply Co

