Haus Laboratories Makeup By Lady Gaga dévoile Love For Sale Shadow Palette - De nouvelles formules haute performance qui offrent une couleur fidèle aux teintes et rendent hommage à une amitié spéciale, à un album de duo de jazz et à une ère glam classique

La marque de beauté de Lady Gaga, Haus Laboratories, présente la nouvelle palette de fards Love For Sale Shadow Palette . La gamme polyvalente de mats veloutés, de scintillements brillants, de métaux multidimensionnels et d'un topper universel « champagne » donne vie à l'amour commun de Lady Gaga et Tony Bennett pour le jazz à travers l'expression artistique du maquillage. Avec ses nouvelles formules supérieures et sa tenue haute performance dans des coloris universellement flatteurs, cette palette en édition limitée marque une évolution de niveau supérieur pour la marque. The Love For Sale Shadow Palette est lancé avant la sortie de l'album du même nom le 1er octobre par des amis de longue date, Tony Bennett et Lady Gaga, mettant en vedette les versions musicales du duo du Cole Porter Songbook.

Formulés en Italie, ces pigments haute performance produisent des looks de couverture complète avec le résultat de couleur ultime. Ce que vous voyez dans la palette est ce que vous obtenez. Créées avec la technologie de pressage pour optimiser l'affinité des couleurs, les textures crémeuses ultra luxueuses n'ont besoin que d'un seul balayage pour obtenir une teinte inégalée à la vraie couleur de la peau et une adhérence avec un minimum de chute de maquillage. La formule végétalienne et cruelty-free est disponible en 18 nuances allant des mates moelleux aux reflets irisés et nacrés, aux métaux extraordinaires et à un topper pur pour un effet brillant éthéré sur TOUS LES TONS DE PEAU. Avec une couvrance modulable et des formules qui se fondent dans la peau pour une capacité à être mélangé sans effort, les fards se superposent parfaitement pour transformer les yeux et créer des looks infinis et universellement flatteurs. Les teintes polyvalentes peuvent être appliquées comme highlighter, fard à paupières ou eye-liner pour une polyvalence ultime.

La fondatrice Lady Gaga partage : « Haus Labs vous invite à revenir au GLAM avec des fards hautes performances formulées de niveau supérieur dans ma nouvelle palette de fards Love For Sale en édition limitée. Tout comme moi, ces fards ont été fabriqués en Italie. Cette palette de dix-huit fards est remplie de toutes les couleurs que vous pourriez souhaiter pour une transformation classique "Night and Day" et elle a été mon incontournable pour tous mes récents looks, de la scène à l'usage quotidien. Cette palette a été faite avec gentillesse, végétalienne et cruelty-free, et inspirée de mon nouvel album en duo de jazz avec Tony Bennett, "Love For Sale". J'ai nommé certaines des nuances d'après des icônes féminines du jazz que j'ai toujours admirées, ainsi que certaines des chansons qu'elles chantent depuis des décennies. Comme je le dis toujours, il n'est pas nécessaire d'être un artiste pour ressembler à de l'art, ou un chanteur pour chanter de tout votre cœur. Vivez en couleur. »

Lady Gaga a montré son adoration pour cette palette et du début à la fin, en commençant par se concentrer sur l'innovation des formules et en organisant l'histoire des couleurs à partir de plus de 100 nuances, et en nommant les nuances finales « Etta », « Billie », « Dream Dancing », « I Get a Kick Out of You » et la nuance / titre de chanson phare « Love For Sale » qui sera sûrement un favori des fans. Les noms de nuances ont été inspirés par les musiciens de jazz et les chansons de Cole Porter telles que reprises sur le nouvel album. Gaga a consciencieusement sélectionné chaque nom de fard, s'assurant que les consommateurs se sentent aussi passionnés par les nuances qu'elle.

Avec des formules, des textures et une gamme de nuances haute performance, la palette est gage de performance et de tenue - et la fondatrice Lady Gaga peut en témoigner. Sarah Tanno, directrice artistique mondiale de Haus Laboratories et maquilleuse de longue date, a créé les derniers looks accrocheurs de Gaga avec la palette. De la scène à l'écran et même dans les rues, Tanno et Gaga ont mis cette palette à l'épreuve ultime en utilisant sa gamme polyvalente pour chaque look de maquillage, de ses récents looks quotidiens dans les rues de New York à ses derniers concerts avec le légendaire chanteur Tony Bennett au Radio City Music Hall le mois dernier.

« Avec la gamme de formules de la palette, vous pouvez créer des centaines de looks, du quotidien à l'art », partage Sarah Tanno, Global Artistry Director pour Haus Labs.

Conseil de pro : Parce que le topper transparent « Do I Love You » est sans base, il peut être porté seul ou avec d'autres nuances pour augmenter le facteur glam. Utilisez votre doigt ou un pinceau pour glisser le topper « Do I Love You » sur vos paupières pour faire passer votre look au niveau supérieur. »

La palette de fards Love For Sale sera disponible le 28 septembre 2021 sur HausLabs.com et Amazon.com. Pour chaque palette « Love For Sale » en édition limitée vendue sur hauslabs.com, Haus Labs fera un don de 1 $ à l'organisme Exploring the Arts de Tony Bennett et Susan Benedetto, pour l'aider dans sa mission : transformer la vie des jeunes grâce à l'éducation artistique.

HAUS LABORATORIES // @hauslabs // www.hauslabs.com // #hauslabs

Lancée en 2019 par l'artiste et visionnaire créative Lady Gaga, Haus Laboratories est une marque mondiale de maquillage née de façon numérique qui célèbre l'art, la couleur et l'amour de soi, croyant que la beauté est la façon dont vous vous voyez (pas la façon dont les autres vous voient). La mission de la marque est de responsabiliser et d'élever à travers le maquillage et en soutenant la Fondation Born This Way. Haus Labs est connu pour ses eye-liners emblématiques, imparables et à longue tenue en crayons liquides, micro-pointes, khôl et gel, leurs rouges à lèvres préférés des fans, les crayons à lèvres Le Monster Matte et les crayons à sourcils primés The Edge Precision Brow Pencilset les huiles à lèvres PhD Hybrid ultra-hydratantes. TOUS les produits sont fabriqués avec gentillesse : 100 % végétalien et cruelty-free. Le maquillage Haus Laboratories est vendu exclusivement chez amazon.com et hauslabs.com. Notre Haus, vos règles. Participez à la conversation : #hauslabs @hauslabs

À propos de Exploring the Arts

Fondée en 1999 par le légendaire chanteur et peintre américain Tony Bennett et son épouse Susan Benedetto, une ancienne enseignante d'école publique, ETA est une organisation à but non lucratif 501c3 au service des collèges et lycées publics de New York et du comté de Los Angeles.

Inspirée par le succès de la Frank Sinatra School of the Arts (l'école partenaire phare de l'ETA, fondée par Tony et Susan), l'organisation a élargi ses programmes pour servir une liste croissante d'écoles partenaires ayant besoin de soutien.

Au cœur du travail de l'ETA se trouve une vision visant à offrir une plus grande équité des ressources et des opportunités dans les arts aux adolescents qui font face à des obstacles structurels.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1636657/LFS_Official_HausLabs_Palette_V1_crop.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1636652/LFS_Official_HausLabs_MCM_Swatches_Shot_5_crop.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1636653/LFS_Official_HausLabs_Palette_4Crushed_crop.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1636654/LFS_Official_HausLabs_Palette_4Pans_crop.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1636656/LFS_Official_HausLabs_Palette_Shot_4_crop.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1636660/LFS_Official_HausLabs_Piano_Palette_Shot2_crop.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1636663/LFS_Official_HausLabs_Palette_V2_crop.jpg

Related Links

http://hauslabs.com



SOURCE Haus Laboratories