Haus Laboratories Makeup By Lady Gaga lança paleta de sombras Love For Sale - novas fórmulas de alto desempenho que oferecem cores fiéis e homenageiam uma amizade especial, um álbum de dueto de Jazz e uma era de glamour clássico

A marca de beleza de Lady Gaga, Haus Laboratories, apresenta a nova paleta de sombras Love For Sale , que é luxuosamente pigmentada. A versátil gama de tons foscos aveludados, brilhos reluzentes, cores metálicas multidimensionais e uma cobertura de acabamento universal "champanhe" trazem à vida o amor compartilhado de Lady Gaga e Tony Bennett pelo jazz por meio da expressão artística da maquiagem. Com suas novas fórmulas aprimoradas e alto desempenho em variações de cores universalmente atraentes, essa paleta de edição limitada marca uma evolução para a marca. A paleta de sombras Love For Sale está sendo apresentada antes do lançamento do álbum que leva o mesmo nome dos amigos de longa data Tony Bennett e Lady Gaga, em 1º de outubro, que conta com as apresentações musicais da dupla no Cole Porter Songbook.

Formulados na Itália, esses pigmentos de alto desempenho proporcionam cobertura total com o máximo em rendimento de cor. O que você vê nas paletas é o que você recebe. Criadas com tecnologia de pressão para otimizar a afinidade das cores, as texturas ultraluxuosas e cremosas precisam de apenas uma pincelada para oferecer um tom inigualável à cor verdadeira da pele e para uma perfeita aderência, com perda mínima. A fórmula vegana e não testada em animais vem em 18 tons, que variam de foscos aveludados a brilhos iridescentes e perolados, cores metálicas extraordinárias e uma cobertura de acabamento translúcida para um efeito etéreo reluzente em TODOS OS TONS DE PELE. Com cobertura gradativa e fórmulas que se fundem à pele e se misturam sem esforço, as sombras formam camadas perfeitas para transformar os olhos e criar looks infinitos e universalmente atraentes. Os tons multiúso podem ser aplicados como marcador, sombra ou delineador para os olhos, oferecendo o máximo em versatilidade.

A fundadora Lady Gaga compartilha: "A Haus Labs convida você a voltar ao GLAMOUR com sombras de alto desempenho e fórmulas de nível superior em minha nova paleta de sombras de edição limitada Love For Sale. Assim como eu, essas sombras foram feitas na Itália. Essa paleta de dezoito cores contém todas as cores que você desejaria para uma clássica transformação "para a noite e para o dia" e tem sido minha preferida em todos meus looks recentes, desde o palco até o dia a dia. Essa paleta foi feita com bondade, é vegana e não foi testada em animais e foi inspirada em meu novo álbum de jazz com Tony Bennett, "Love For Sale". A alguns tons dei o nome de ícones femininos do jazz que sempre admirei e também de algumas das músicas que elas cantam há décadas. Como eu sempre digo, você não precisa ser um artista para ter uma aparência artística, nem um cantor para cantar com o coração. Viva de forma colorida."

Lady Gaga mostrou sua adoração por essa paleta e do início ao fim, começando com o enfoque na inovação da fórmula, fazendo a curadoria da história das cores de mais de cem tons e dando aos tons finais os nomes de "Etta", "Billie", "Dream Dancing", "I Get a Kick Out of You" e a sombra/faixa musical principal "Love For Sale", que certamente será a favorita dos fãs. Os nomes das sombras foram inspirados em músicos de jazz e músicas de Cole Porter que estão no novo álbum. Lady Gaga escolheu conscientemente o nome de cada sombra, garantindo que os consumidores se sintam tão entusiasmados quanto ela.

Com fórmulas e texturas de alto desempenho e uma variedade de tons, a paleta oferece ótimo desempenho e uso, e a fundadora Lady Gaga pode atestar isso. A diretora de arte global da Haus Laboratories e maquiadora artística de longa data Sarah Tanno tem criado os looks mais recentes e vistosos de Lady Gaga com a paleta. Do palco às telas e até mesmo às ruas, Tanno e Gaga testaram essa paleta ao máximo usando sua gama versátil para cada maquiagem, desde seu recente programa diário que aborda visuais nas ruas de Nova York até seus shows finais com o lendário cantor Tony Bennett no Radio City Music Hall no mês passado.

"Com a gama de formulações da paleta, você pode criar centenas de looks, do cotidiano à aplicação artística", compartilhou Sarah Tanno, diretora artística global da Haus Labs.

Dica do profissional: como o acabamento "Do I Love You" não contém base, pode ser utilizado sozinho ou com outras sombras para ativar o fator glamour. Use o dedo ou um pincel para deslizar a cobertura de acabamento "Do I Love You" em suas pálpebras e leve seu look a um nível superior."

A paleta de sombras Love For Sale estará disponível em 28 de setembro de 2021 no site HausLabs.com e na amazon.com. De forma verdadeiramente amorosa, para cada paleta de edição limitada "Love For Sale" vendida no hauslabs.com, a Haus Labs doará US$ 1 para a organização Exploring the Arts de Tony Bennett e Susan Benedetto, em apoio a sua missão de transformar a vida dos jovens por meio da educação artística.

Lançada em 2019 pela artista e visionária criativa Lady Gaga, a Haus Laboratories é uma marca de maquiagem global digitalmente nativa que celebra a arte, a cor e o amor próprio, acreditando que a beleza é como você se vê (e não como os outros veem você). A missão da marca é empoderar e animar por meio da maquiagem e dar apoio à Born This Way Foundation. A Haus Labs é conhecida por seus delineadores icônicos, irrefreáveis e de longa duração em lápis líquido, com microponta, kohl e gel; por seus batons, que são os favoritos dos fãs; pelos lápis labiais Le Monster Matte; pelos premiados lápis de sobrancelhas The Edge Precision Brow Pencils e pelos óleos labiais ultra-hidratantes PhD Hybrid Lip Oils. TODOS os produtos são fabricados com bondade: 100% veganos e não testados em animais. A maquiagem da Haus Laboratories é vendida exclusivamente em amazon.com e hauslabs.com. Nossa Haus, nossas regras. Participe da conversa: #hauslabs @hauslabs

Sobre a Exploring the Arts

Fundada em 1999 pelo lendário cantor e pintor americano Tony Bennett e sua esposa Susan Benedetto, ex-professora de escola pública, a ETA é uma organização sem fins lucrativos 501c3 que atende a escolas públicas de ensino fundamental e médio em toda a cidade de Nova York e no condado de Los Angeles.

Inspirada no sucesso da Frank Sinatra School of the Arts (a principal escola parceira da ETA, fundada por Tony e Susan), a organização expandiu seus programas para atender a uma lista crescente de escolas parceiras que necessitam de apoio.

No centro do trabalho da ETA está a visão de oferecer maior igualdade de recursos e oportunidades nas artes aos adolescentes que enfrentam barreiras estruturais.

