Haus Laboratories, la marca de belleza de Lady Gaga, presenta la nueva y suntuosamente pigmentada paleta de sombras Love for Sale . La versátil gama de tonalidades mate aterciopeladas, brillos refulgentes, tonos metálicos multidimensionales y una capa universal "champaña" materializa vívidamente el amor compartido de Lady Gaga y Tony Bennett por el jazz a través de la expresión artística del maquillaje. Con sus fórmulas de avanzada totalmente nuevas y un alto desempeño de uso con colores que favorecen a todos los rostros, esta paleta de edición limitada marca una evolución de la marca al siguiente nivel. La paleta de sombras Love For Sale se presenta antes del lanzamiento del álbum del mismo nombre el 1.° de octubre, donde los viejos amigos Tony Bennett y Lady Gaga hacen su propia versión del cancionero de Cole Porter.

Formulados en Italia, estos pigmentos de alto rendimiento permiten una cobertura completa con la mejor expresión cromática. Lo que se ve en la paleta es lo que se obtiene: creadas con tecnología de prensado para optimizar la afinidad del color, las texturas ultrasuntuosas y cremosas apenas necesitan una sola pasada sobre la piel para brindar tonalidades que se traspasan sin cambios desde la paleta y una adhesión inigualable con mínima pérdida. Esta fórmula vegana y libre de crueldad viene en 18 colores que van desde suaves mates hasta tonalidades brillantes perladas e iridiscentes, extraordinarios matices metálicos y una muy fina capa para un efecto de lustre etéreo sobre TODOS LOS TONOS DE PIEL. Con una cobertura que se puede aplicar en capas y fórmulas que se fusionan con la piel para lograr difuminaciones sin esfuerzo, las sombras se aplican en capas perfectas para transformar los ojos y crear infinidad de estilos que favorecen todos los rostros. Estas tonalidades sirven para múltiples propósitos y se pueden aplicar como iluminador, sombra o delineador para lograr la máxima versatilidad.

La fundadora Lady Gaga comparte: "Haus Labs los invita a regresar a la era del glamour con sombras de alto rendimiento y fórmulas de avanzada en mi nueva paleta de sombras de edición limitada Love For Sale. Al igual que yo, estas sombras fueron hechas en Italia. Esta paleta de 18 cuencos contiene todos los colores que podríamos querer para una transformación clásica "de noche y de día", y la he elegido para todos mis looks recientes, desde el escenario hasta el uso diario. Esta paleta fue hecha con amabilidad, es vegana y libre de crueldad animal, y se inspira en mi nuevo álbum de dúos de jazz con Tony Bennett, "Love For Sale." Algunas de las sombras llevan el nombre de iconos femeninos del jazz que siempre me han inspirado, junto con algunas de las canciones que ellas han cantado durante décadas. Como siempre digo, no tienes que ser artista para verte como arte, ni cantante para cantar desde el corazón. Vivamos rodeados de colores".

Lady Gaga ha mostrado su adoración por esta paleta desde el inicio hasta el final, comenzando con el enfoque en la innovación de la fórmula y la selección de la historia del color entre más de 100 tonalidades, y nombrando a las tonalidades definitivas como "Etta", "Billie", "Dream Dancing" y "I Get a Kick Out of You", y a la tonalidad protagonista que seguramente será la preferida de todos como "Love for Sale", el título del tema central. Los nombres de las tonalidades se inspiraron en cantantes femeninas de jazz y en las canciones de Cole Porter interpretadas en el nuevo álbum. Gaga seleccionó cuidadosamente el nombre de cada sombra, asegurándose de que las consumidoras se sientan tan apasionadas como ella por las tonalidades.

Con fórmulas de alto rendimiento, texturas y una gama de tonalidades, la paleta cumple en términos de desempeño y aplicación, y la fundadora Lady Gaga puede dar fe de ello. Sarah Tanno, directora global de Arte de Haus Laboratories y artista de maquillaje de larga trayectoria, ha creado los últimos atrayentes looks de Gaga con esta paleta. Desde el escenario hasta la pantalla e incluso en las calles, Tanno y Gaga han sometido esta paleta a su máxima prueba final utilizando su versátil gama para cada tipo de maquillaje, desde sus recientes e impactantes apariciones diarias en las calles de Nueva York hasta sus conciertos finales con el legendario cantante Tony Bennett en el Radio City Music Hall el mes pasado.

"Con la gama de formulaciones de la paleta podemos crear cientos de looks, desde cotidianos hasta artísticos", comenta Sarah Tanno, directora global de Arte de Haus Labs.

Sugerencia profesional: debido a que la fina capa "Do I Love You" no posee base, se puede utilizar sola o con otras sombras para maximizar el factor glamour. Usa uno de tus dedos o un cepillo para aplicar la capa "Do I Love You" sobre tus párpados para llevar tu estilo al siguiente nivel".

La paleta de sombras Love For Sale estará disponible el 28 de septiembre de 2021 en HausLabs.com y Amazon.com. Con admiración y cariño sincero, por cada paleta de la edición limitada "Love For Sale" que se venda en hauslabs.com, Haus Labs donará un dólar a la organización Exploring the Arts de Tony Bennett y Susan Benedetto, en apoyo a su misión de transformar la vida de los jóvenes a través de la educación artística.

Creada en 2019 por la artista y visionaria creativa Lady Gaga, Haus Laboratories es una marca de maquillaje global y nativa digital que celebra el arte, el color y el amor propio, al creer que la belleza es la forma en que cada uno se ve a sí mismo (no como lo ven los demás). La misión de la marca es empoderar y dar ánimos a través del maquillaje y mediante el apoyo a la fundación Born This Way. Haus Labs es conocido por sus icónicos e imparables delineadores de uso prolongado en lápices líquidos, de micropunta, kohl o gel; sus lápices labiales favoritos de los fanáticos, Le Monster Matte Lip Crayon; los galardonados lápices para cejas The Edge Precision Brow Pencils y los aceites ultrahidratantes PhD Hybrid Lip Oil. Todos los productos se fabrican con amabilidad: son 100% veganos y sin crueldad hacia los animales. El maquillaje de Haus Laboratories se vende exclusivamente en amazon.com yhauslabs.com. Nuestra Haus, sus reglas. Únase a la conversación: #hauslabs @hauslabs

Acerca de Exploring the Arts

Fundada en 1999 por el legendario cantante y pintor estadounidense Tony Bennett y su esposa Susan Benedetto, exprofesora de escuela pública, ETA es una organización sin fines de lucro 501c3 que presta servicios a escuelas públicas de secundaria y preparatoria en toda la ciudad de Nueva York y el condado de Los Ángeles.

Inspirada en el éxito de la Escuela de artes Frank Sinatra (escuela insignia asociada a ETA, fundada por Tony y Susan), la organización amplió sus programas para atender a una creciente cantidad de escuelas asociadas que necesitan apoyo.

En el centro del trabajo de ETA está la visión de ofrecer una mayor equidad de recursos y oportunidades en las artes a los adolescentes que enfrentan barreras estructurales.

