HAVAL JOLION : un design international axé sur les utilisateurs du monde entier

« Par son expérience utilisateur, son design et son concept axé sur la joie de vivre, la voiture cherche à fournir une expérience agréable aux utilisateurs », a-t-il expliqué. Outre son style élégant, la JOLION est la voiture idéale des citadins. Le modèle est disponible en six couleurs : Hamilton White (blanc), Mars Red (rouge), Energy Green (vert), Ayers Grey (gris), Blue Sapphire (bleu) et Golden Black (noir). Chaque couleur reflète une image et incarne une personnalité que chacun peut interpréter différemment. La carrosserie, conçue autour du nombre d'or, ainsi que la silhouette flexible et dynamique de la voiture, accentuent la simplicité exquise du design, laissant libre cours à l'imagination de l'utilisateur. Avec un capot angulaire et élégant, des phares LED en forme de hallebarde et une luxueuse calandre, ce SUV distingué arbore une silhouette dynamique et vigoureuse aussitôt la jeunesse. De plus, la voiture est munie d'une cabine confortable et dispose 26 espaces de rangement. Les portes disposent d'un compartiment assez large pour y ranger de grandes bouteilles d'eau, améliorant l'expérience de ceux qui se déplacent en groupe. En outre, la voiture offre une expérience de conduite améliorée par des technologies intelligentes. Grâce à son interconnectivité, l'écran de commande central peut être facilement connecté aux téléphones portables. Les utilisateurs peuvent ainsi jouer et regarder un film à bord de la voiture et s'amuser comme s'ils étaient dans une salle de divertissement. Ceux qui débutent au volant ou qui ont encore de la difficulté à se garer peuvent utiliser le bouton d'aide au stationnement automatique pour profiter de leur journée de shopping sans se donner de mal. La voiture propose quatre modes de conduite : Standard, Sport, Economy (Économique) et Snow (Neige). Le mode de conduite Neige réduit le risque de glisser, le mode Sport donne au conducteur une sensation agréable dans le dos grâce à son excellente capacité d'accélération et le mode Économique réduit instantanément la consommation de carburant de base. Le conducteur peut ainsi choisir un mode de conduite adapté aux conditions de la route.

« Le design avant-gardiste du modèle offre à l'utilisateur valeur et performance, a ajouté Christopher Zarlenga. Une voiture qui combine accessibilité et utilité répond aux besoins de tout un chacun. »

Le concept « JOY LIFE ON » vise à transmettre la joie de vivre aux consommateurs et, par-dessus tout, à leur apprendre à tirer parti de ce bonheur pour devenirsproductif et maîtres de leur destin. Depuis toujours, GWM s'efforce de placer l'innovation de pointe au centre de ses designs. Sur le plan de l'expérience et de la culture, la société est notamment restée fidèle à son approche axée sur l'utilisateur, permettant aux véhicules de s'intégrer dans la vie des consommateurs et de leur offrir de la valeur. Conformément à son approche de la fabrication automobile internationale, GWM continuera de produire des voitures performantes combinant un design de grande qualité avec une expérience émotionnelle.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1521470/HAVAL_JOLION_GLOBAL.jpg

