HAVAL JOLIONs internationales Design für globale Nutzer

Christopher sagte, dass seine Design-Inspiration von einer Gruppe von Skatern auf der Straße kam. Berührt von ihrer Energie und Leidenschaft, entwickelte Christopher das Konzept „JOY LIFE ON", in der Hoffnung, eine optimistische Lebenseinstellung für globale Nutzer zu liefern.

Christopher erklärt: „Dieses Vergnügen wird durch die Benutzererfahrung, durch das Design, durch das Konzept der Lebensfreude, das wir in das Fahrzeug eingebaut haben, vermittelt." JOLION präsentiert einen modischen Stil, ist aber auch ein angenehmer Partner im Stadtleben. Für dieses Modell sind sechs Farben erhältlich, darunter Hamilton White, Mars Red, Energy Green, Ayers Grey, Blue Sapphire und Golden Black. Jede Farbe stellt ein Bild dar und spiegelt eine Persönlichkeit wider, die von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein kann. Die Karosserie im goldenen Schnitt und die flexibel fließende Taillenlinie ermöglichen ihre schlichte Erlesenheit und bieten Raum für die Phantasie. Zusammen mit einer intelligenten und markanten Vorderseite, „Hellebard" ähnlichen LED-Scheinwerfern und einem Luxus-Kühlergrill, ist dieser elegante SUV äußerst dynamisch und erweckt sofort Lebensfreude. Darüber hinaus ist es mit einem komfortablen Innenraum und 26 Stauräumen ausgestattet. Selbst große Getränkeflaschen lassen sich im Fach in der Tür problemlos unterbringen, was die Fahrt bei Zusammenkünften noch angenehmer macht. Darüber hinaus sorgt intelligente Technik für ein besseres Fahrerlebnis. Bei aktiviertem Internetworking können der zentrale Kontrollbildschirm und Mobiltelefone auf einfache Weise beliebig miteinander verbunden werden. Sogar im Auto können Benutzer die Freude erleben, in einem Medienraum zu sein - Spiele spielen, Filme ansehen, es ist wirklich amüsant. Für alle, die ungeübt sind oder nicht gut einparken können, ist das automatische Einparken mit nur einer Taste eine große Erleichterung für ein entspanntes Einkaufserlebnis. Es gibt vier Fahrmodi, darunter Standard, Sport, Economy und Snow. Der Snow-Modus kann das Verrutschen aus der Spur vermeiden, der Sport-Modus sorgt mit seinem erstaunlichen Beschleunigungsvermögen für ein tolles Fahrgefühl, der Economy-Modus reduziert sofort den Basis-Kraftstoffverbrauch; mehrere Optionen werden angeboten, um Ihre freie Fahrt zu aktivieren.

Wie Christopher sagte: „Das zukunftsorientierte Design soll dem Benutzer Mehrwert und hohe Leistung bringen. Wenn Benutzerfreundlichkeit und Komfort im Design zusammentreffen, ist es für jeden geeignet."

„JOY LIFE ON" konzentriert sich auf das Genießen von Freude. Noch wichtiger ist es, ein glückliches Leben in Produktivität zu verwandeln und Herr des eigenen Schicksals zu werden. In Bezug auf das Designkonzept hat GWM stets Wert auf „bahnbrechende Innovation" gelegt. Insbesondere, wenn es um Gefühle und Kultur geht, hat es sich an ein Benutzer-zentriertes Prinzip gehalten und es den Fahrzeugen ermöglicht, sich in das Leben der Benutzer zu integrieren und ihnen einen Mehrwert zu vermitteln. In Zukunft wird GWM, indem es dem Ansatz des globalen Automobilbaus folgt, mehr Hochleistungsprodukte produzieren, die sowohl ein hochwertiges Äußeres als auch ein emotionales Erlebnis bieten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1521470/HAVAL_JOLION_GLOBAL.jpg

SOURCE HAVAL