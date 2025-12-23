HCLSoftware fait l'acquisition de la startup Wobby, spécialisée dans les agents d'analyse de données d'IA

L'acquisition de la startup en phase de démarrage permettra d'accélérer la réalisation de la valeur de l'IA générative pour les clients en ajoutant des capacités d'analyse de données d'IA

NOIDA, Inde et SAINT CLARA, Californie, 23 décembre 2025 /PRNewswire/ -- HCLSoftware (NSE : HCLTECH.NS) (BSE : HCLTECH.BO), la division logicielle de HCLTech, a annoncé aujourd'hui son intention d'acquérir Wobby, une startup en phase de démarrage qui fournit des « agents » d'analyse de données d'IA pour les entrepôts de données, basée à Anvers, en Belgique.

La division Données et IA de HCLSoftware (Actian) constate une augmentation de la demande pour ses solutions de gestion des métadonnées, de catalogue de données et de gouvernance des données et a enregistré une bonne croissance au cours des cinq dernières années, tirée par les solutions de gestion des données d'entreprise. L'ajout des capacités d'analyse de données d'IA agentique permettra aux clients d'interagir avec leurs données brutes et d'obtenir des informations commerciales rapides et précises à la demande.

Wobby fournit des « agents » d'analyse de données d'IA qui permettent aux utilisateurs d'interroger des ensembles de données complexes par l'intermédiaire d'une interface en langage naturel et de recevoir instantanément des informations exploitables. La solution s'appuie sur une couche sémantique propriétaire et une architecture agentique qui interprète le contexte commercial, automatise les flux de travail complexes et fournit des résultats analytiques de haute qualité à grande échelle, en complément des capacités de graphe de connaissances de la plateforme d'intelligence des données d'Actian.

« Les clients veulent des analyses en libre-service avec des informations basées sur l'IA auxquelles ils peuvent se fier », a déclaré Marc Potter, PDG d'Actian et directeur général du portefeuille de la division Données et IA de HCLSoftware. « Avec Wobby, Actian fournit des analyses en langage naturel alimentées par LLM sur une couche sémantique unifiée et gouvernée, permettant des analyses en libre-service qui fournissent des informations précises et riches en contexte, ainsi qu'une base pour la mise à l'échelle des initiatives d'IA générative en toute confiance. »

« Wobby réinvente la façon dont les équipes font de la veille stratégique en construisant des agents d'intelligence artificielle qui non seulement répondent aux questions, mais évoluent également vers des analyses proactives en partageant des informations automatisées », a déclaré Amra Dorjbayar, PDG et cofondateur de Wobby. « La combinaison des capacités de Wobby avec la plateforme d'intelligence des données d'Actian offrira aux clients une approche différenciée de la gestion des données ».

L'acquisition devrait être réalisée d'ici février 2026.

À propos de HCLSoftware

HCLSoftware est un leader mondial de l'innovation logicielle qui se consacre à l'économie numérique. Nous développons, commercialisons, vendons et soutenons des solutions transformatrices qui combinent et intègrent l'expérience, les données et les opérations, en concrétisant une vision audacieuse, axée sur l'IA, de l'avenir Digital+. Forts d'un riche héritage d'esprit avant-gardiste et d'un engagement inébranlable en faveur de la réussite de nos clients, nous fournissons des produits logiciels de premier ordre qui permettent aux entreprises d'atteindre leurs objectifs. Nos valeurs fondamentales d'intégrité, d'inclusion, de création de valeur, de centrage sur les personnes et de responsabilité sociale guident tout ce que nous faisons. HCLSoftware est au service de plus de 20 000 organisations, dont la majorité des entreprises du classement Fortune 100 et près de la moitié des entreprises du classement Fortune 500. Pour en savoir plus, fendez-vous sur hcl-software.com

À propos de HCLTech

HCLTech est une entreprise technologique mondiale, qui compte plus de 226 600 collaborateurs dans 60 pays, offrant des capacités de pointe centrées sur le numérique, l'ingénierie, le cloud et l'IA, alimentées par un large portefeuille de services et de produits technologiques. Nous travaillons avec des clients de tous les principaux secteurs verticaux, fournissant des solutions industrielles pour les services financiers, l'industrie, les sciences de la vie et la santé, la haute technologie, les semi-conducteurs, les télécommunications et les médias, la vente au détail et les biens de consommation courante, ainsi que les services publics. Le chiffre d'affaires consolidé pour les douze mois clos en septembre 2025 s'est élevé à 14,2 milliards USD. Pour savoir comment nous pouvons vous aider à progresser, rendez-vous sur hcltech.com.

