HCLSoftware übernimmt das KI-Datenanalysten-Startup Wobby

Übernahme des Start-ups in der Frühphase, um die Wertrealisierung für Kunden durch GenAI zu beschleunigen, indem KI-Datenanalysefunktionen hinzugefügt werden

NOIDA, Indien und SAINT CLARA, Kalifornien, 23. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- HCLSoftware (NSE: HCLTECH.NS) (BSE: HCLTECH.BO), der Software-Geschäftsbereich von HCLTech, gab heute seine Absicht bekannt, Wobby zu übernehmen, ein Startup-Unternehmen in Antwerpen, Belgien, das KI-Datenanalysten-„Agents" für Data Warehouses anbietet.

Der Geschäftsbereich Data & AI von HCLSoftware (Actian) verzeichnet eine steigende Nachfrage nach seinen Lösungen für Metadatenmanagement, Datenkatalog und Data Governance und konnte in den letzten fünf Jahren ein gutes Wachstum verzeichnen, das durch Lösungen für das Management von Unternehmensdaten angetrieben wurde. Durch die Erweiterung um die Datenanalysefunktionen von Agentic AI können Kunden noch besser mit ihren Rohdaten interagieren und bei Bedarf schnelle und präzise geschäftliche Erkenntnisse gewinnen.

Wobby stellt KI-Datenanalysten-„Agents" zur Verfügung, mit denen Benutzer komplexe Datensätze über eine natürliche Sprachschnittstelle abfragen und sofort umsetzbare Erkenntnisse erhalten können. Die Lösung basiert auf einer proprietären semantischen Schicht und einer agentenbasierten Architektur, die den geschäftlichen Kontext interpretiert, komplexe Arbeitsabläufe automatisiert und qualitativ hochwertige analytische Ergebnisse in großem Umfang liefert und die Knowledge-Graph-Funktionen der Actian Data Intelligence Platform ergänzt.

„Kunden wünschen sich Self-Service-Analysen mit KI-gestützten Erkenntnissen, denen sie vertrauen können", erklärte Marc Potter, Geschäftsführer von Actian und Leiter des Geschäftsbereichs Daten und KI bei HCL Software. „Actian bietet mit Wobby LLM-gestützte Analysen natürlicher Sprache auf einer einheitlichen, kontrollierten semantischen Ebene und ermöglicht so Self-Service-Analysen, die kontextreiche, genaue Erkenntnisse liefern und eine Grundlage für die zuverlässige Skalierung von GenAI-Initiativen bilden."

„Wobby revolutioniert die Art und Weise, wie Teams Business Intelligence einsetzen, indem es KI-Agents entwickelt, die nicht nur Fragen beantworten, sondern sich durch den Austausch automatisierter Erkenntnisse auch in Richtung proaktiver Analysen weiterentwickeln,", erklärte Amra Dorjbayar, Geschäftsführerin und Mitbegründerin von Wobby. „Die Kombination der Fähigkeiten von Wobby mit der Actian Data Intelligence Plattform wird den Kunden einen differenzierten Ansatz für das Datenmanagement bieten."

Die Übernahme wird voraussichtlich bis Februar 2026 abgeschlossen sein.

Informationen zu HCLSoftware

HCLSoftware ist ein weltweit führendes Unternehmen für Software-Innovationen, das sich der Förderung der „Digital+"-Wirtschaft verschrieben hat. Wir entwickeln, vermarkten, verkaufen und unterstützen transformative Lösungen, die Erfahrungen, Daten und Abläufe kombinieren und integrieren und eine kühne, KI-gesteuerte Vision der Digital+-Zukunft verwirklichen. Wir bauen auf einer reichen Tradition von Pioniergeist und unerschütterlichem Engagement für den Erfolg unserer Kunden auf und liefern erstklassige Softwareprodukte, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Ziele zu erreichen. Unsere Grundwerte Integrität, Integration, Wertschöpfung, Mitarbeiterorientierung und soziale Verantwortung sind die Richtschnur für unser Handeln. HCLSoftware betreut mehr als 20.000 Unternehmen, darunter die Mehrheit der Fortune 100 und fast die Hälfte der Fortune 500. Weitere Informationen finden Sie unter hcl-software.com

Informationen zu HCLTech

HCLTech ist ein globales Technologieunternehmen mit mehr als 226.600 Mitarbeitern in 60 Ländern, das mit einem breiten Portfolio an Technologiedienstleistungen und -produkten branchenführende Leistungen in den Bereichen Digital, Engineering, Cloud und KI anbietet. Wir arbeiten mit Kunden aus allen wichtigen Branchen zusammen und bieten Branchenlösungen für Finanzdienstleistungen, Fertigung, Biowissenschaften und Gesundheitswesen, Hightech, Halbleiter, Telekommunikation und Medien, Einzelhandel und Konsumgüter sowie öffentliche Dienste. Der konsolidierte Umsatz belief sich in den 12 Monaten bis September 2025 auf 14,2 Milliarden US-Dollar. Um zu erfahren, wie wir den Fortschritt für Sie beschleunigen können, besuchen Sie hcltech.com.

