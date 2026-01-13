HCLTech se asocia con The Magnum Ice Cream Company para modernizar su base digital

NOIDA, India , 13 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE: HCLTECH.NS) (BSE: HCLTECH.BO), empresa líder mundial en tecnología, ha firmado una colaboración plurianual para diseñar, construir y gestionar una infraestructura de TI preparada para el futuro para for The Magnum Ice Cream Company (TMICC), la mayor empresa de helados del mundo. En los próximos años, HCLTech implementará su plataforma AI Force para integrar la IA en la infraestructura digital de TMICC.

Las soluciones de HCLTech integran análisis predictivo, mejoran la observabilidad de los procesos de negocio y priorizan la experiencia del usuario en el modelo operativo de sus clientes para ofrecer operaciones de TI escalables y resilientes en todo el mundo. Un aspecto fundamental de la colaboración con TMICC es la evolución de AIOps a un modelo operativo NoOps, lo que permite la automatización sin intervención y soluciones de agente para operaciones de TI totalmente autónomas.

"A medida que The Magnum Ice Cream Company avanza como una empresa de helados independiente que cotiza en bolsa, estamos integrando inteligencia en cada capa de nuestra base digital. Nuestra colaboración con HCLTech es fundamental para construir una infraestructura segura y preparada para el futuro. Juntos, estamos desarrollando capacidades avanzadas de IA que redefinirán la excelencia operativa y mejorarán las experiencias que ofrecemos", afirmó Mark O'Brien, director de tecnología de The Magnum Ice Cream Company.

La nueva alianza demuestra la innovación, la agilidad y la excelencia operativa de HCLTech en el sector de bienes de consumo envasados, impulsando una transformación tecnológica y mejorando la experiencia del cliente. La metodología probada de HCLTech garantizará que TMICC pueda gestionar sin problemas la salida del Acuerdo de Servicios de Transición (TSA) de Unilever y establecer una infraestructura de TI totalmente nueva para construir un futuro digital de helados basado en IA.

"Esta alianza refuerza el liderazgo de HCLTech en el impulso de transformaciones complejas y globales, respaldadas por una profunda experiencia en el sector. Esperamos contribuir a la visión y estrategia de crecimiento de TMICC con la mejor tecnología y el mejor talento global", añadió C. Vijayakumar, consejero delegado y director general, HCLTech.

Acerca de HCLTech

HCLTech es una empresa tecnológica global con más de 226.300 empleados en 60 países. Ofrece capacidades líderes en la industria centradas en IA, tecnología digital, ingeniería, nube y software, impulsadas por una amplia cartera de servicios y productos tecnológicos. Trabajamos con clientes de todos los sectores principales, brindando soluciones para servicios financieros, manufactura, ciencias de la vida y salud, alta tecnología, semiconductores, telecomunicaciones y medios de comunicación, comercio minorista y bienes de consumo envasados, movilidad y servicios públicos. Los ingresos consolidados en los 12 meses finalizados en diciembre de 2025 ascendieron a 14.500 millones de dólares. Para saber cómo podemos impulsar su progreso, visite hcltech.com.

Acerca de The Magnum Ice Cream Company

The Magnum Ice Cream Company es la mayor empresa de helados del mundo. Con una cartera de marcas inigualable, que incluye marcas líderes mundiales como Magnum, Ben & Jerry's, Wall's y Cornetto, y una flota global de 3 millones de congeladores, nuestros productos están disponibles en más de 80 países. La empresa generó 7.900 millones de euros en ingresos en 2024. Para más información, visite The Magnum Ice Cream Company website.

