H&D Wireless remporte une commande stratégique pour le projet pilote GEPS™ de la part d'un grand constructeur automobile

H&D Wireless, une entreprise cotée sur l'indice First North, démarre un projet pilote avec un autre grand constructeur automobile suédois. Le pilote est mis en œuvre dans l'usine du fabricant en Suède où la dernière version de la solution de positionnement hors pair de H&D Wireless, GEPS™ (Griffin Enterprise Positioning Services) sera déployée. GEPS, qui utilise désormais l'intelligence artificielle (IA), permet de visualiser et d'optimiser le flux de matériaux dans le cadre de l'assemblage, en traçant les palettes, les chariots, les chariots élévateurs et les remorqueuses. Le projet pilote devrait durer tout au long de l'année 2018, l'objectif étant de passer à une exploitation continue en 2019. La valeur initiale du projet pilote s'élève à environ 0,2 million de couronnes suédoises (SEK).

GEPS™ est la nouvelle solution de localisation en temps réel pour l'Internet industriel des objets (RTLS+ GPS) de H& D Wireless, destinée au suivi des matériaux, des emballages de transport consignés (RTP) et des chariots élévateurs. Elle a été spécialement développée pour les clients de l'industrie manufacturière, comme les constructeurs automobiles, afin de faciliter leur cheminement vers la numérisation des usines.

GEPS est conçue pour numériser les systèmes de manutention manuelle, fournir une visualisation améliorée à l'industrie manufacturière mondiale, optimiser la manutention des marchandises, réduire les goulots d'étranglement de la production, harmoniser les flux de production inégaux et amoindrir l'effet des interruptions inattendues de la machine.

« Il s'agit d'une commande pilote stratégique importante pour nous, car ce grand constructeur automobile a choisi de tester notre nouveau système dans le cadre de sa production en cours, et la prochaine étape de notre projet est l'exploitation commerciale. Notre solution va aider ce client du monde automobile à numériser une partie centrale de sa fabrication, ce qui permet de réduire la manutention manuelle, le capital immobilisé et, en même temps, d'augmenter la cadence de production », déclare Pär, fondateur et PDG de H&D Wireless.

H&D Wireless est un fournisseur suédois de solutions pour l'Internet des objets (IdO) et les services de localisation en temps réel (RTLS + GPS) avec la plate-forme cloud Griffin et GEPS. H&D Wireless a été fondée en 2009 et est l'une des entreprises suédoises les plus primées et à la croissance la plus rapide, avec plus de 1 100 000 produits sans fil livrés à ce jour pour les applications IdO et M2M (machines à machines) dans le monde entier. L'entreprise développe et fournit des solutions pour la numérisation et l'optimisation dans l'industrie avec GEPS, y compris pour l'intelligence artificielle intégrée, généralement appelée « industrie 4.0 » ou « usine intelligente ». Les actions de H&D Wireless sont cotées sur l'indice Nasdaq First North à Stockholm depuis décembre 2017. FNCA Sweden AB est nommé conseiller certifié.

