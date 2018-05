H&D Wireless saa strategisen GEPS™ -pilottitilauksen suurelta ajoneuvovalmistajalta

First North -pörssiin listattu H&D Wireless aloittaa pilottiprojektin taas uuden merkittävän ruotsalaisen ajoneuvovalmistajan kanssa. Pilottiprojekti käynnistyy valmistajan tehtaalla Ruotsissa, jossa otetaan käyttöön uusin versio H&D Wirelessin maailmanluokan paikannusjärjestelmästä GEPS™ (Griffin Enterprise Positioning Services). GEPS käyttää tekoälyominaisuuksia ja voi visualisoida ja optimoida materiaalin kulun kokoamislinjalla paikallistamalla lavoja, vaunuja, trukkeja ja vetoautoja. Pilottihanke kestää vuoden 2018, ja tavoitteena on jatkaa jatkuvaan toimintaan vuonna 2019. Pilottihankkeen alkuarvo on noin 0,2 miljoonaa SEK.

GEPS™ on H& D Wirelessin uusi reaaliaikainen teollisen internetin paikannusjärjestelmä (RTLS+GPS) materiaalin, palautettavien kuljetuspakkausmateriaalien (RTP) ja trukkien seuraamiseksi. Se on tarkoitettu avuksi tehtaiden digitalisoimisen tiellä erityisesti tuotantoteollisuudelle, kuten autonvalmistajille,.

GEPS on tarkoitettu digitalisoimaan manuaalisia käsittelyjärjestelmiä ja tarjoamaan parempaa visualisointia tuotantoteollisuudelle kautta maailman ja optimoimaan tuotteiden käsittelyä, vähentämään tuotannon pullonkauloja, tasoittamaan tuotantovirtaa ja yllättävien konekatkojen vaikutuksia.

"Tämä on meille tärkeä strateginen pilottitilaus. Tämä merkittävä ajoneuvovalmistaja halusi testata uusinta järjestelmäämme tuotannossaan. Seuraava askel on kaupallinen toiminta. Ratkaisumme auttaa tätä valmistajaa digitalisoimaan keskeisen osan tuotantoaan, mikä auttaa vähentämään manuaalista käsittelyä ja kiinni olevaa pääomaa ja samaan aikaan lisäämään tuotantotehoa", sanoo Pär Bergsten, H&D Wirelessin perustaja ja toimitusjohtaja.

Nämä tiedot H&D Wireless AB:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan. Tiedot julkaistiin yllä lukevan tahon ja yhteyshenkilön toimesta klo 8.15 CET 31.5.. 2018.

Tietoa H&D Wirelessista:

H&D Wireless on ruotsalainen teollisen internetin (IoT) ja reaaliaikaisen paikannuksen (RTLS+GPS) pilvi- ja alustaratkaisujen toimittaja, jonka tuotteita ovat Griffin ja GEPS. H&D Wireless perustettiin vuonna 2009, ja se on yksi Ruotsin nopeimmin kasvavista ja palkituimmista IoT-yrityksistä, joka on toimittanut maailmanlaajuisesti jo yli 1 100 000 tuotetta IoT- ja M2M-ratkaisuihin. Yhtiö kehittää ja toimittaa digitalisointi- ja optimointiratkaisuja GEPS:n avulla käyttäen sisäärakennettua tekoälyä, jota usein nimitetetään Industry 4.0:ksi tai Smart Factoryksi. H&D Wirelessin osakkeet on listattu Tukholman Nasdaq First North -pörssiin joulukuussa 2017. Certified Advicer: FNCA Sweden AB.

