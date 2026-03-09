Healinno Tech lanza un robot quirúrgico de chorro de agua impulsado por IA para urología mínimamente invasiva

News provided by

Healinno Tech Co., Ltd.

Mar 09, 2026

BEIJING, 9 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Healinno Tech (Beijing) Co., Ltd. (Healinno Tech), un innovador en robótica quirúrgica impulsada por IA, ha presentado el robot quirúrgico metaFlow® Waterjet, un sistema impulsado por IA diseñado para mejorar la precisión, la eficiencia y la seguridad en la cirugía urológica.

metaFlow® Waterjet Surgical Robot
Los procedimientos quirúrgicos tradicionales dependen de la destreza manual del cirujano, una amplia formación y un esfuerzo físico sostenido. La robótica impulsada por IA está cambiando ese equilibrio, permitiendo a los cirujanos pasar de la manipulación física intensiva a la toma de decisiones clínicas de alto nivel.

El sistema metaFlow® integra planificación quirúrgica basada en IA, navegación intraoperatoria en tiempo real y ejecución asistida por robot. Mediante tecnología de chorro de agua de alta velocidad, permite una disección precisa del tejido sin daño térmico, preservando las estructuras funcionales circundantes y mejorando la precisión y la consistencia quirúrgicas.

Al combinar el análisis de imágenes basado en IA con un control robótico estable, el sistema apoya a los cirujanos en todo el flujo de trabajo quirúrgico: planificación preoperatoria, guía intraoperatoria y análisis posoperatorio. El objetivo es estandarizar procedimientos complejos y reducir la curva de aprendizaje para la cirugía mínimamente invasiva avanzada.

El sistema ya se utiliza en hospitales líderes de China, como el Hospital Universitario de Pekín y el Hospital de Pekín. Healinno Tech considera que los sistemas inteligentes desempeñan un papel cada vez más importante para lograr una atención quirúrgica más segura, eficiente y accesible en todo el mundo.

Para obtener más información, visite https://www.healinnotech.com/index.jsp.

Acerca de Healinno Tech

Healinno Tech es una empresa de tecnología médica especializada en equipos quirúrgicos con IA. Desarrolla sistemas inteligentes para optimizar la precisión quirúrgica y los resultados clínicos. Su producto estrella, el robot quirúrgico metaFlow® Waterjet, integra inteligencia artificial con tecnología avanzada de chorro de agua para facilitar la cirugía mínimamente invasiva de última generación.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2929110/ABUIABAEGAAgmoS2tgYotK3CHjCqBziBDQ_1.jpg

