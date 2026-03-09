Healinno Tech stellt einen KI-gestützten Wasserstrahl-Operationsroboter für minimalinvasive Urologie vor

BEIJING, 9. März 2026 /PRNewswire/ -- Healinno Tech (Beijing) Co., Ltd. (Healinno Tech), ein Innovator im Bereich der KI-gestützten Chirurgierobotik, hat den metaFlow® Waterjet Surgical Robot vorgestellt, ein KI-gestütztes System, das die Präzision, Effizienz und Sicherheit in der urologischen Chirurgie verbessern soll.

metaFlow® Waterjet Surgical Robot

Herkömmliche chirurgische Verfahren basieren auf der manuellen Geschicklichkeit des Chirurgen, einer umfassenden Ausbildung und anhaltender körperlicher Anstrengung. KI-gestützte Robotik verändert dieses Gleichgewicht und ermöglicht es Chirurgen, sich von körperlich anstrengenden Manipulationen hin zu höherwertigen klinischen Entscheidungen zu bewegen.

Das metaFlow®-System integriert KI-gestützte Operationsplanung, intraoperative Navigation in Echtzeit und robotergestützte Ausführung. Mithilfe von Hochgeschwindigkeits-Wasserstrahltechnologie ermöglicht es eine präzise Gewebedissektion ohne thermische Schäden, wobei die umgebenden funktionellen Strukturen erhalten bleiben und gleichzeitig die chirurgische Genauigkeit und Konsistenz verbessert werden.

Durch die Kombination von KI-gestützter Bildanalyse mit stabiler Robotersteuerung unterstützt das System Chirurgen während des gesamten chirurgischen Arbeitsablaufs: präoperative Planung, intraoperative Führung, postoperative Analyse. Ziel ist es, komplexe Verfahren zu standardisieren und die Lernkurve für fortgeschrittene minimalinvasive Chirurgie zu verkürzen.

Das System wird bereits in führenden Krankenhäusern in China eingesetzt, darunter das Erste Krankenhaus der Peking University und das Beijing Hospital. Healinno Tech ist davon überzeugt, dass intelligente Systeme eine immer wichtigere Rolle dabei spielen werden, weltweit sicherere, effizientere und zugänglichere chirurgische Versorgung zu ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.healinnotech.com/index.jsp.

Informationen zu Healinno Tech

Healinno Tech ist ein Medizintechnikunternehmen, das sich auf KI-gestützte chirurgische Geräte spezialisiert hat. Das Unternehmen entwickelt intelligente Systeme zur Steigerung der chirurgischen Präzision und Verbesserung der klinischen Ergebnisse. Sein Flaggschiffprodukt, der metaFlow® Wasserstrahl-Chirurgieroboter, kombiniert künstliche Intelligenz mit fortschrittlicher Wasserstrahltechnologie, um minimalinvasive Operationen der nächsten Generation zu unterstützen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2929110/ABUIABAEGAAgmoS2tgYotK3CHjCqBziBDQ_1.jpg