Healinno Tech présente son robot chirurgical à jet d'eau alimenté par l'IA pour l'urologie mini-invasive

BEIJING, 10 mars 2026 /PRNewswire/ -- Healinno Tech (Beijing) Co, Ltd. (Healinno Tech), innovateur dans le domaine de la robotique chirurgicale alimentée par l'IA, a présenté son robot chirurgical à jet d'eau metaFlow®, un système piloté par l'IA conçu pour améliorer la précision, l'efficacité et la sécurité dans le domaine de la chirurgie urologique.

metaFlow® Waterjet Surgical Robot

Les procédures chirurgicales traditionnelles font appel à la dextérité manuelle du chirurgien, exigent une formation approfondie et un effort physique soutenu. La robotique alimentée par l'IA est en train de réorienter cet équilibre, en permettant aux chirurgiens de passer d'une manipulation physique intensive à une prise de décision clinique de plus haut niveau.

Le système metaFlow® intègre la planification chirurgicale alimentée par l'IA, la navigation peropératoire en temps réel et l'exécution robot-assistée. Utilisant la technologie de jet d'eau à grande vitesse, il permet de réaliser une dissection précise des tissus sans dommage thermique, préservant ainsi les structures fonctionnelles adjacentes, tout en améliorant la précision et la cohérence de l'intervention chirurgicale.

En combinant l'analyse par imagerie pilotée par l'IA avec un contrôle robotique stable, le système assiste les chirurgiens tout au long du processus opératoire : planification préopératoire, guidage peropératoire, analyse postopératoire. L'objectif est de normaliser les procédures complexes et de réduire la courbe d'apprentissage de la chirurgie mini-invasive avancée.

Le système est déjà utilisé dans des hôpitaux de premier plan en Chine, notamment le premier hôpital de l'université de Pékin et l'hôpital de Pékin. Healinno Tech estime que les systèmes intelligents jouent un rôle de plus en plus important dans la mise en place de soins chirurgicaux plus sûrs, plus efficaces et plus accessibles dans le monde entier.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.healinnotech.com/index.jsp.

À propos de Healinno Tech

Healinno Tech est une entreprise de technologie médicale spécialisée dans les équipements chirurgicaux alimentés par l'IA. L'entreprise développe des systèmes intelligents pour améliorer la précision chirurgicale et les résultats cliniques. Son produit phare, le robot chirurgical à jet d'eau metaFlow®, intègre l'intelligence artificielle à la technologie de jet d'eau avancée pour soutenir la chirurgie mini-invasive de la prochaine génération.

