Healinno Tech® presenta un robot híbrido guiado por ultrasonido para biopsia de próstata en IROS 2025

HANGZHOU, China, 10 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- En la Conferencia Internacional IEEE/RSJ sobre Robots y Sistemas Inteligentes 2025 (IROS 2025), celebrada en Hangzhou, China, Healinno Tech (Beijing) Co., Ltd. y la Universidad de Correos y Telecomunicaciones de Pekín (BUPT) presentaron su última investigación sobre un robot híbrido serie-paralelo guiado por ultrasonido, diseñado para la biopsia transperineal de próstata. IROS 2025, una conferencia académica líder en robótica, reunió a más de 7000 expertos y representantes de la industria de todo el mundo.

El artículo presentado, titulado "Robot híbrido serie-paralelo guiado por ultrasonidos para biopsia transperineal de próstata: Diseño de mecanismos, optimización y validación experimental", presentó un robot de biopsia pionero que busca abordar los desafíos clínicos del control de precisión y las pronunciadas curvas de aprendizaje en los procedimientos manuales de biopsia de próstata. El nuevo robot emplea un mecanismo híbrido serie-paralelo con cinco grados de libertad, que ofrece flexibilidad y alta precisión para la inserción de la aguja. Su diseño incluye dos manipuladores en serie, una unidad de alimentación lineal y un mecanismo de posicionamiento de la sonda de ultrasonido, lo que lo hace adaptable a diversos escenarios clínicos.

La investigación presenta un novedoso algoritmo de Optimización por Enjambre de Partículas con Comportamiento Cuántico (QPSO), que optimiza los parámetros mecánicos robóticos para una mayor precisión. En comparación con otros métodos de optimización convencionales, el algoritmo QPSO ofreció resultados superiores, cumpliendo con los requisitos de alta precisión de las cirugías clínicas. El prototipo del robot se validó mediante experimentos con fantomas de agua y gelatina, demostrando excelentes errores de posicionamiento absoluto en el espacio 3D, con un error máximo de tan solo 1,47 mm en agua y 1,75 mm en gelatina, ambos dentro de los estándares clínicos.

Esta investigación innovadora cuenta con el apoyo de varios proyectos científicos nacionales y municipales en China. Los esfuerzos continuos de Healinno Tech se centran en mejorar las capacidades del robot con funciones como el seguimiento dinámico y la compensación respiratoria. Estos avances sentarán las bases para la aplicación clínica y la industrial, lo que marca un paso significativo hacia el futuro de la robótica médica.

