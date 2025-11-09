Healinno Tech® présente un robot hybride guidé par ultrasons pour la biopsie de la prostate à l'IROS 2025

HANGZHOU, Chine, 10 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Lors de la conférence internationale 2025 IEEE/RSJ sur les robots et les systèmes intelligents (IROS 2025), qui s'est tenue à Hangzhou, en Chine, Healinno Tech (Beijing) Co., Ltd. et Beijing University of Posts and Telecommunications (BUPT) ont dévoilé leurs dernières recherches sur un robot hybride série-parallèle guidé par ultrasons et conçu pour la biopsie transpérinéale de la prostate. L'IROS 2025, une conférence universitaire de premier plan sur la robotique, a rassemblé plus de 7 000 experts et représentants de l'industrie du monde entier.

Ultrasonically Guided Serial-Parallel Hybrid Robot for Transperineal Prostate Biopsy: Mechanism Design, Optimization, and Experimental Validation

Intitulé « Ultrasonically Guided Serial-Parallel Hybrid Robot for Transperineal Prostate Biopsy : Mechanism Design, Optimization, and Experimental Validation », l'article a présenté un robot de biopsie pionnier qui vise à relever les défis cliniques du contrôle de la précision et des courbes d'apprentissage abruptes dans les procédures manuelles de biopsie de la prostate. Le nouveau robot utilise un mécanisme hybride en série-parallèle à cinq degrés de liberté, offrant flexibilité et haute précision pour l'insertion de l'aiguille. Sa conception comprend deux manipulateurs en série, une unité d'alimentation linéaire et un mécanisme de positionnement de la sonde à ultrasons, ce qui permet de l'adapter à une variété de scénarios cliniques.

Cette étude présente un nouvel algorithme d'optimisation des essaims de particules à comportement quantique (QPSO), qui optimise les paramètres mécaniques des robots en vue d'une précision accrue. Comparé à d'autres méthodes d'optimisation courantes, l'algorithme QPSO a donné des résultats supérieurs, répondant aux exigences de précision élevées des chirurgies cliniques. Le prototype du robot a été validé par des expériences impliquant des fantômes d'eau et de gélatine, démontrant d'excellentes erreurs absolues de positionnement dans l'espace 3D, avec une erreur maximale de seulement 1,47 mm dans l'eau et de 1,75 mm dans la gélatine, toutes deux bien en deçà des normes cliniques.

Cette étude de pointe est soutenue par plusieurs projets scientifiques nationaux et municipaux en Chine. Les efforts continus de Healinno Tech se concentrent sur l'amélioration des capacités du robot grâce à des fonctions telles que le « suivi dynamique » et la « compensation respiratoire ». Ces progrès ouvriront la voie à la traduction clinique et à l'application industrielle, marquant ainsi une étape importante vers l'avenir de la robotique médicale.

