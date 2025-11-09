Healinno Tech® stellt auf der IROS 2025 einen ultraschallgesteuerten Hybridroboter für die Prostatabiopsie vor

HANGZHOU, China, 10. November 2025 /PRNewswire/ -- Auf der IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2025) in Hangzhou, China, stellten Healinno Tech (Peking) Co., Ltd. und die Pekinger Universität für Post und Telekommunikation („Beijing University of Posts and Telecommunications", BUPT) ihre neuesten Forschungsergebnisse zu einem ultraschallgesteuerten seriell-parallelen Hybridroboter vor, der für die transperineale Prostatabiopsie entwickelt wurde. Die IROS 2025, eine führende akademische Konferenz auf dem Gebiet der Robotik, brachte über 7.000 Experten und Industrievertreter aus der ganzen Welt zusammen.

Ultrasonically Guided Serial-Parallel Hybrid Robot for Transperineal Prostate Biopsy: Mechanism Design, Optimization, and Experimental Validation

Das vorgestellte Paper mit dem Titel „Ultrasonically Guided Serial-Parallel Hybrid Robot for Transperineal Prostate Biopsy: Mechanism Design, Optimization, and Experimental Validation" (Ultraschallgesteuerter seriell-paralleler Hybridroboter für die transperineale Prostatabiopsie: Mechanismusdesign, Optimierung und experimentelle Validierung) stellte einen bahnbrechenden Biopsieroboter vor, mit dem die klinischen Herausforderungen der Präzisionssteuerung und der steilen Lernkurven bei manuellen Prostatabiopsieverfahren bewältigt werden sollen. Der neue Roboter verfügt über einen seriell-parallelen Hybridmechanismus mit fünf Freiheitsgraden, der Flexibilität und hohe Präzision beim Einführen der Nadel gewährleistet. Sein Design umfasst zwei serielle Manipulatoren, eine lineare Vorschubeinheit und einen Positionierungsmechanismus für die Ultraschallsonde, wodurch er an eine Vielzahl von klinischen Szenarien angepasst werden kann.

Die Studie stellt einen neuartigen Algorithmus zur Partikelschwarmoptimierung mit Quantenverhalten („Quantum-behaved Particle Swarm Optimization", QPSO) vor, der die mechanischen Parameter von Robotern optimiert, um die Präzision zu verbessern. Im Vergleich zu anderen gängigen Optimierungsmethoden lieferte der QPSO-Algorithmus überlegene Ergebnisse und erfüllte die hohen Genauigkeitsanforderungen klinischer Operationen. Der Roboter-Prototyp wurde durch Experimente mit Wasser- und Gelatine-Phantomen validiert und zeigte hervorragende absolute Positionierungsfehler im 3D-Raum mit einem maximalen Fehler von nur 1,47 mm in Wasser und 1,75 mm in Gelatine, was deutlich innerhalb der klinischen Standards liegt.

Diese bahnbrechende Forschung wird durch mehrere nationale und kommunale wissenschaftliche Projekte in China unterstützt. Die laufenden Bemühungen von Healinno Tech konzentrieren sich auf die Verbesserung der Fähigkeiten des Roboters mit Funktionen wie „dynamischer Verfolgung" und „Atemkompensation". Diese Fortschritte werden dazu beitragen, den Weg für die klinische Umsetzung und industrielle Anwendung zu ebnen, und stellen einen bedeutenden Schritt in Richtung der Zukunft der medizinischen Robotik dar.

