Health Catalyst anuncia cotización de oferta pública inicial

SALT LAKE CITY, 25 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- Health Catalyst, Inc. ("Health Catalyst",Nasdaq: HCAT), un importante proveedor de tecnología y servicios de datos y análisis para organizaciones de atención médica, anunció hoy la cotización de su oferta pública inicial de 7.000.000 de sus acciones comunes a un precio al público de US$ 26,00 por acción por un total bruto de US$ 182,0 millones. Health Catalyst también ha concedido a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 1.050.000 de acciones comunes adicionales al precio de la oferta pública inicial menos descuentos de suscripción y comisiones. Se estima que las acciones comunes de Health Catalyst comenzarán a negociarse en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo "HCAT" el 25 de julio de 2019. El cierre de la oferta está previsto para el 29 de julio de 2019, sujeto a las condiciones de cierre habituales.

Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan y William Blair actúan como administradores conjuntos de la oferta en representación de los suscriptores. Piper Jaffray, Evercore ISI y SVB Leerink actúan como administradores pasivos de la oferta. SunTrust Robinson Humphrey actúa como coadministrador de la oferta.

La oferta se realiza exclusivamente por medio de un prospecto. Cuando estén disponibles, podrán obtenerse copias del prospecto final en Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, Nueva York, NY 10282, teléfono: 1-866-471-2526, o por correo electrónico: prospectus-ny@ny.email.gs.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, o por teléfono al 1-866-803-9204, o por correo electrónico: prospectus-eq_fi@jpmchase.com; o William Blair & Company, L.L.C., Attention: Prospectus Department, 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606, teléfono: 1-800-621-0687, o por correo electrónico: prospectus@williamblair.com.

Se ha presentado ante la Comisión de Valores e Intercambio de los Estados Unidos (SEC) una declaración de registro relacionada con estos valores, y ha sido declarada efectiva por dicha Comisión. Puede accederse a copias de la declaración de registro a través del sitio web de la SEC, en www.sec.gov. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra, ni se venderá ninguna de estas acciones en ningún estado o jurisdicción en donde tal oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o la calificación bajo las leyes de acciones de cualquiera de esos estados o jurisdicciones.

Acerca de Health Catalyst

Health Catalyst es un importante proveedor de tecnología y servicios de datos y analítica para organizaciones de atención médica, comprometido con ser el catalizador de mejoras masivas, cuantificables y basadas en datos para la atención médica. Sus clientes aprovechan la plataforma de datos en la nube --impulsada por datos de más de 100 millones de registros de pacientes, y que incluye trillones de hechos--, así como su software de análisis y su experiencia en servicios profesionales, para tomar decisiones basadas en datos y lograr mejoras clínicas, financieras y operativas cuantificables. Health Catalyst vislumbra un futuro en el que las decisiones sobre atención médica estén basadas en datos.

Contacto de relaciones con los inversores de Health Catalyst:

Adam Brown

Vicepresidente senior de Relaciones con los Inversores

+1 (801)-708-6800

ir@healthcatalyst.com

Contacto de prensa de Health Catalyst:

Kristen Berry

Vicepresidenta de Relaciones Públicas

+1 (617) 234-4123

+1 (774) 573-0455 (m)

kberry@we-worldwide.com

FUENTE Health Catalyst

