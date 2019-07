Health Catalyst anuncia preço de oferta pública inicial

SALT LAKE CITY, 25 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A Health Catalyst, Inc. ("Health Catalyst",Nasdaq: HCAT), líder no fornecimento de tecnologia e serviços de dados e análises para organizações de saúde, anunciou hoje o preço de sua oferta pública inicial de 7.000.000 de ações ordinárias a um preço para o público de US$ 26,00 por ação com um valor total bruto de US$ 182 milhões. A Health Catalyst também concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 1.050.000 ações ordinárias adicionais pelo preço da oferta pública inicial, menos descontos e comissões de subscrição. Espera-se que as ações ordinárias da Health Catalyst comecem a ser negociadas no Nasdaq Global Select Market sob o símbolo "HCAT" em 25 de julho de 2019. A oferta deve ser concluída em 29 de julho de 2019, sujeita às condições habituais de fechamento.

Goldman Sachs & Co. LLC, JP Morgan e William Blair estão atuando como gerentes conjuntos para a oferta como representantes dos subscritores. Piper Jaffray, Evercore ISI e SVB Leerink estão atuando como gerentes de passivos para a oferta. SunTrust Robinson Humphrey está atuando como cogerente da oferta.

A oferta está sendo feita apenas através de prospectores. Cópias do prospecto final, quando disponíveis, podem ser obtidas na Goldman Sachs & Co. LLC, A/C: Prospectus Department, 200 West Street, Nova York, NY 10282, telefone: 1-866-471-2526, ou pelo e-mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com; JP Morgan Securities LLC, A/C Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou pelo telefone 1-866-803-9204, ou pelo e-mail: prospectus-eq_fi@jpmchase.com; ou William Blair & Company, LLC, A/C: Prospectus Department, 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606, telefone: 1-800-621-0687, ou pelo e-mail: prospectus@williamblair.com.

Uma declaração de registro relativa a esses títulos foi arquivada e declarada em vigor pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Cópias da declaração de registro podem ser acessadas através do site da SEC em www.sec.gov. Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra, nem haverá venda desses títulos em nenhum estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja considerada ilegal antes do registro ou da qualificação, de acordo com as leis de títulos de tal estado ou jurisdição.

Sobre a Health Catalyst

A Health Catalyst é líder no fornecimento de tecnologia e serviços de dados e análises para organizações de saúde, comprometida a ser a catalisadora de melhorias na saúde, mensuráveis e baseadas em dados. Seus clientes aproveitam a plataforma de dados baseada na nuvem - alimentada por mais de 100 milhões de registros de pacientes e englobando trilhões de fatos - bem como seu software de análise e experiência em serviços profissionais para tomar decisões baseadas em dados e realizar resultados melhorias clínicas, financeiras e operacionais mensuráveis. A Health Catalyst prevê um futuro em que todas as decisões sobre cuidados de saúde serão baseadas em dados.

Contato de Relações com os Investidores da Health Catalyst:

Adam Brown

Vice-Presidente Sênior, Relações com Investidores

+1 (801) -708-6800

ir@healthcatalyst.com

Contato com a mídia da Health Catalyst:

Kristen Berry

Vice-presidente de Relações Públicas

+1 (617) 234-4123

+1 (774) 573-0455 (m)

kberry@we-worldwide.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/951909/Health_Catalyst_Logo.jpg

FONTE Health Catalyst

SOURCE Health Catalyst