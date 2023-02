Health Net ayuda a los californianos a mantener su cobertura de atención médica con la campaña "Review to Renew"; la redeterminación de Medi-Cal se reanuda el 1 de abril de 2023

SACRAMENTO, California, 1 de febrero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Como uno de los socios Medi-Cal con más tiempo de servicio y experiencia del estado, Health Net se compromete a garantizar que los californianos tengan acceso a una atención médica asequible y de alta calidad. En línea con su misión, Health Net anunció hoy el lanzamiento de su campaña Review to Renew (Revisión para renovar), que brindará a los miembros de Medi-Cal información y recursos para ayudarlos a comprender los próximos plazos de redeterminación a fin de mantener su cobertura médica actual.

Durante la emergencia de salud pública, el gobierno federal eximió el requisito anual de que los estados verifiquen anualmente la elegibilidad para Medi-Cal, un proceso conocido como redeterminación. Gracias a esa flexibilidad, millones de miembros de Medi-Cal mantuvieron su cobertura. Debido a una disposición de la legislación federal que acaba de promulgarse (la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2023), los estados pueden reanudar las redeterminaciones y las terminaciones de cobertura de Medicaid para las personas que ya no son elegibles desde el 1 de abril de 2023. El programa Medi-Cal, que ofrece cobertura médica a bajo o ningún costo para 13 millones de californianos, volverá a solicitar a los miembros que revisen y renueven su información de elegibilidad.

A través de su campaña Review to Renew, Health Net busca garantizar que millones de miembros de Medi-Cal conozcan la fecha límite y los recursos para mantener su cobertura de salud, a la vez que alienta a todos los miembros de Medi-Cal a revisar y actualizar la información sobre su grupo familiar. La campaña utilizará diversas comunicaciones digitales e impresas como correos personalizados, llamadas de respuesta de voz interactiva, mensajes de texto, redes sociales, anuncios digitales y carteles, entre otras. Health Net hará hincapié en el marketing local de base en decenas de eventos culturales y comunitarios para informar a los afiliados de Medi-Cal acerca de los pasos necesarios para mantener su cobertura Medi-Cal.

"Seguir teniendo la cobertura de salud ayuda a los californianos a mantenerse saludables y a vivir la vida a pleno", señaló el Dr. Ramiro Zúñiga, vicepresidente y director médico de Health Net. "A través de nuestra campaña Review to Renew, nos asociamos activamente con nuestros proveedores locales y organizaciones comunitarias para difundir este importante mensaje y agradecemos enormemente los esfuerzos de nuestros socios del gobierno estatal y local que trabajan para garantizar que los beneficiarios actuales de Medi-Cal en todo el estado puedan mantener sus beneficios o identificar otros medios adecuados de cobertura".

Si usted es miembro actual de Medi-Cal y desea actualizar su información o inscribirse en Medi-Cal, visite BenefitsCal.com.

Para obtener más información sobre Health Net, visite HealthNet.com.

Acerca de Health Net:

Acerca de Health Net:En Health Net creemos que cada persona merece contar con una red de seguridad para su salud, independientemente de su edad, sus ingresos, su situación laboral y su estado de salud actual. Quienes conformamos nuestra compañía, fundada en California hace más de 40 años, nos dedicamos a transformar la salud de nuestra comunidad, una persona a la vez. En la actualidad, los 90,000proveedores de la red atienden a tres millones de miembros. Eso equivale a alrededor de 1 de cada 12 californianos. Ofrecemos planes de salud para individuos, familias, empresas de todos los tamaños y personas que califican para Medi-Cal o Medicare. Esto es cobertura médica para cada etapa de la vida (Coverage for Every Stage of Life™). Health Net también ofrece acceso a programas de abuso de sustancias, servicios de salud conductual, programas de asistencia a empleados y productos de atención médica administrada relacionados con medicamentos con prescripción. Ofrecemos estos planes y servicios de salud a través de Health Net, LLC y sus subsidiarias: Health Net of California, Inc., Health Net Life Insurance Company y Health Net Community Solutions, Inc. Estas entidades son subsidiarias de propiedad absoluta de Centene Corporation (NYSE: CNC), una compañía Fortune 25 que ofrece productos asequibles y de alta calidad a casi 1 de cada 15 personas en todo el país. Para obtener más información, visite www.HealthNet.com.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1815936/Health_Net_Logo.jpg

FUENTE Health Net

SOURCE Health Net