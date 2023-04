Health Net ayuda a miembros en los condados de Contra Costa, Riverside, San Diego y Yolo durante el estado de emergencia

SACRAMENTO, California, 24 de abril de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En respuesta a la declaración de estado de emergencia en los condados de Contra Costa, Riverside, San Diego y Yolo emitida por el gobernador Gavin Newsom, Health Net ofrece asistencia especial a los miembros afectados por las tormentas invernales en curso. Health Net quiere garantizar que sus miembros tengan acceso a los medicamentos con prescripción esenciales, información clave de la compañía y otros servicios de atención médica en caso de que se interrumpan sus servicios.

Información sobre prescripciones

Durante el estado de emergencia, los miembros de Contra Costa , Riverside , San Diego y Yolo afectados por las tormentas invernales en curso pueden obtener un suministro de emergencia de la farmacia donde originalmente reclaman su prescripción.

, , y afectados por las tormentas invernales en curso pueden obtener un suministro de emergencia de la farmacia donde originalmente reclaman su prescripción. En caso de que su farmacia esté cerrada, los miembros pueden llamar a Health Net al 1-800-400-8987 para recibir asistencia.

Ayuda para afrontar la crisis

Los miembros de Health Net también pueden llamar a MHN y recibir apoyo para sobrellevar diferentes situaciones. MHN puede ofrecer remisiones a consejeros de salud mental, servicios locales o consultas telefónicas. Estos servicios pueden ayudarles a los miembros a sobrellevar duelos, estrés o traumas relacionados con las tormentas invernales en curso. MHN opera su línea directa las 24 horas del día los 7 días de la semana y se puede contactar en el 1-800-227-1060.

Videoconsultas médicas

En caso de que los miembros no puedan acercarse a su proveedor de atención primaria durante un estado de emergencia declarado, Health Net ofrece acceso a servicios de telesalud sin costo alguno. Para programar una cita, los miembros deben consultar el reverso de su tarjeta de identificación de Health Net donde encontrarán información sobre cómo acceder a los servicios de telesalud. Los miembros pueden encontrar esta misma información al registrarse e iniciar sesión en HealthNet.com.

Información para proveedores de atención médica

Los médicos y profesionales de enfermería pueden llamar a Health Net al 1-800-641-7761 para recibir diferentes tipos de ayuda:

Indicaciones para entregas de emergencia de medicamentos con prescripción

Escalar aprobaciones a fin de reducir tiempos de entrega

Aprobación para tratamientos fuera de la red cuando los recursos de la red no estén disponibles

Otra información importante

Dependiendo del tiempo durante el que los miembros necesiten asistencia adicional, Health Net puede tomar otras medidas para garantizar que tengan acceso a los servicios de atención médica necesarios.

Acerca de Health Net

