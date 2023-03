Health Net otorga una subvención de $1.5 millones a la Keck School of Medicine para que los equipos de medicina ambulantes puedan atender mejor a las poblaciones desamparadas y sin hogar de California

Los fondos se emplearán para establecer programas para preparar a los nuevos equipos de trabajo de medicina ambulantes en todo el estado

SACRAMENTO, California, 16 de marzo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Health Net anunció hoy que otorgó una subvención de $1.5 millones a la División de Medicina Ambulantes de la Keck School of Medicine de la Universidad del Sur de California (USC Street Medicine) para que los equipos de trabajo de medicina ambulantes de todo el estado pudieran atender mejor a las poblaciones desamparadas y sin hogar. Los fondos, que se desembolsarán a lo largo de tres años, establecerán dos programas que preparan a los equipos de trabajo de medicina ambulantes para brindar atención directamente a las personas desamparadas y sin hogar en los lugares donde viven: en las aceras, en los parques, debajo de los puentes, en los vehículos o en cualquier lugar donde habitan las personas desamparadas y sin hogar.

"Health Net sabe que la mejor manera de cuidar a nuestros miembros con problemas médicos complejos es atenderlos donde se encuentran y considerar el alcance completo de sus necesidades", señaló la Dra. Pooja Mittal, directora de Equidad Sanitaria de Health Net. "Es por eso que trabajamos con organizaciones como la Keck School of Medicine de USC para ampliar programas innovadores que aborden las necesidades de salud física, conductual, social y a largo plazo".

El número de programas de medicina ambulantes en California ha aumentado rápidamente y en los últimos cuatro años se iniciaron más de 20. Impulsados para responder a las crecientes tasas de falta de vivienda, muchos de estos programas tienen como objetivo ayudar a los profesionales médicos a adquirir experiencia, capacitación y sistemas para ayudar a atender la demanda.

Para satisfacer esta necesidad, USC Street Medicine impartirá "Bases de la medicina ambulantes", un curso intensivo sobre mejores prácticas clínicas, estrategias de extensión y compromiso, y políticas y programas gubernamentales para facilitar el desarrollo de programas personalizados. USC Street Medicine proporcionará conocimientos especializados y apoyo técnico a los equipos de medicina ambulantes nuevos y existentes para ayudar a cerrar la brecha actual en la atención médica de las personas desamparadas.

"Esta subvención de Health Net ayudará a impulsar el esfuerzo para proporcionar más acceso a una atención médica de calidad a las personas que viven sin hogar en California, a la vez que permitirá que más organizaciones ofrezcan la atención personalizada, amable, compasiva e integral que estas poblaciones vulnerables necesitan y merecen", señaló Brett Feldman, MSPAS, PA-C, director de medicina ambulantes de la Keck School. "Estamos agradecidos por la oportunidad de compartir lo que nuestro equipo ha aprendido sobre ofrecer atención médica especializada in situ con otros equipos que tratan de cuidar a las personas con escasos recursos y, a menudo, olvidadas a las que prestamos servicios".

El programa Street Medicine Foundations de la Keck School será una experiencia de tres días para los equipos o profesionales actuales que deseen aprender más sobre la medicina ambulantes. Los participantes de toda California pueden obtener más información sobre las bases, la logística y las aplicaciones clínicas para la prestación de atención.

El programa de afiliados de USC Street Medicine de la Keck School ofrecerá apoyo técnico disponible para organizaciones que estén listas para crear o ampliar un programa de medicina ambulantes. Abierto a una cohorte más pequeña de equipos de medicina ambulantes, proporcionará conocimientos expertos sobre cómo desarrollar, iniciar y mejorar la atención para las personas desamparadas.

Health Net, uno de los socios Medi-Cal más antiguos y experimentados de California, sigue desarrollando soluciones colaborativas de atención integral que llegan a los residentes de la comunidad allí donde se encuentren. Conozca más sobre las subvenciones, inversiones y programas de Health Net para apoyar a los residentes más vulnerables de California.

