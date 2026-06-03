Health Optimization Medicine and Practice organizará la conferencia de 2026 en Chicago, que reunirá a destacados profesionales clínicos y especialistas en optimización de la salud en The Drake Hotel

El evento, que se realizará los días 2 y 3 de octubre, reunirá a más de 20 ponentes dedicados al avance de la ciencia emergente de la optimización de la salud, centrada en las causas fundamentales de la salud, y no en la enfermedad.

CHICAGO, 3 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Health Optimization Medicine and Practice, conocida como HOMe/HOPe, anunció hoy su 2026 Health Optimization Medicine Conference (Conferencia Health Optimization Medicine 2026), que se realizará los días 2 y 3 de octubre de 2026 en The Drake Hotel, en Chicago.

La conferencia, de dos días de duración, reunirá a médicos, investigadores, profesionales de la optimización de la salud y personas comprometidas con la optimización de la salud para llevar a cabo un análisis en profundidad y a nivel sistémico de lo que significa medir, restaurar y optimizar la salud en sí misma.

HOMe/HOPe no es medicina preventiva, medicina funcional ni medicina del estilo de vida. La medicina preventiva está diseñada para prevenir enfermedades. La medicina funcional busca las causas fundamentales de las enfermedades. La medicina del estilo de vida suele utilizar marcadores de enfermedad para recomendar cambios en el estilo de vida. Health Optimization Medicine parte de una premisa diferente: crear el primer estándar de atención para la salud, no para la enfermedad.

Basado en un modelo salutogénico, HOMe/HOPe utiliza marcadores de salud, datos multiómicos y biología de sistemas para detectar y corregir desequilibrios sutiles a nivel celular antes de que se conviertan en factores limitantes para el funcionamiento humano. El marco está diseñado para ayudar a los profesionales a optimizar la salud, la resiliencia y la capacidad biológica, en lugar de simplemente prevenir, diagnosticar o controlar enfermedades.

"La medicina se basa en la patogénesis: lo que causa la enfermedad", afirmó el Dr. Theodore Achacoso, pionero fundador de Health Optimization Medicine and Practice. "Health Optimization Medicine se basa en la salutogénesis: lo que genera la salud. No nos preguntamos únicamente cómo detener la enfermedad. Nos preguntamos de qué está compuesta la salud, cómo medirla y cómo optimizarla".

El programa de 2026 abarcará la resiliencia metabólica, las hormonas, la salud intestinal, el eje intestino-cerebro, la longevidad, las toxinas ambientales, la optimización del sueño, los péptidos, la inteligencia artificial, la cardiología integrativa, la terapia asistida con psicodélicos y la aplicación clínica de protocolos de optimización de la salud.

Entre los oradores confirmados, se encuentran Dominic D'Agostino, PhD, profesor asociado titular de la Facultad de Medicina Morsani de la Universidad del Sur de Florida; JJ Virgin, experta en nutrición con triple certificación y miembro del Salón de la Fama del Fitness; Elizabeth Yurth, MD, médica con doble certificación en Medicina Física y Rehabilitación y en Medicina Antienvejecimiento/Regenerativa; Kiran Krishnan, microbiólogo investigador y experto en microbioma; Lucia Aronica, PhD, profesora de epigenética y nutrición personalizada en Stanford; Patrick Hanaway, MD, médico de familia certificado y líder en medicina integrativa y sistémica; Josh Holland, experto en fitness y coach de salud holística; John Kim, PharmD, profesional de bienestar funcional; y Amitay Eshel, cofundador y director ejecutivo de Young Goose.

La cantidad de asistentes se ha limitado deliberadamente a unas 150 personas para facilitar el contacto directo con los oradores y los debates en grupos reducidos. Entre los asistentes, se incluirán profesionales de atención médica, especialistas en optimización de la salud, biohackers y personas que trabajan de forma activa en la optimización de su propia biología.

"La mayoría de las conferencias hablan sobre enfermedades, síntomas o envejecimiento", afirmó el Dr. Achacoso. "Esta conferencia trata sobre la biología medible de la salud: metabolitos, mitocondrias, microbiota, exposómica, hormonas, sueño, nutrientes, sistemas de señalización y los protocolos que permiten que estos sistemas recuperen su funcionamiento óptimo".

Cada inscripción incluye acceso completo durante dos días a todas las sesiones y oradores, interacción en grupos reducidos con investigadores y profesionales destacados, un evento social a mitad de la conferencia y comidas nutritivas durante todo el evento. El alojamiento en The Drake Hotel está disponible a una tarifa especial para grupos, siempre y cuando haya habitaciones disponibles.

Las entradas ya están disponibles a través del sitio web de Health Optimization Medicine and Practice, homehope.org

Los representantes de los medios de comunicación pueden solicitar acreditaciones de prensa, entrevistas con los oradores o sesiones informativas a través del contacto para los medios que se indica a continuación.

Acerca de Troscriptions: socio principal

Troscriptions es el socio principal de la Conferencia HOMeHOPe 2026. Fundada por el Dr. Ted Achacoso, Boomer Anderson y el Dr. Scott Sherr, Troscriptions se creó como una extensión práctica del marco de Health Optimization Medicine. La empresa produce pastillas ingeribles formuladas por médicos y con dosis precisas, diseñadas para brindar apoyo inmediato a los profesionales y a las personas en su camino hacia la optimización de la salud a largo plazo.

Acerca de Health Optimization Medicine and Practice

Health Optimization Medicine and Practice, conocida como HOMe/HOPe, es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) dedicada a educar a los profesionales de atención médica en cómo optimizar la salud en lugar de tratar las enfermedades. Fundada por el médico pionero Dr. Ted Achacoso, HOMe/HOPe capacita a los profesionales para detectar y corregir desequilibrios sutiles a nivel celular mediante el uso de bioquímica, multiómica, ciencia clínica, herramientas impulsadas por IA y protocolos prácticos de optimización de la salud.

Desde 2009, HOMe/HOPe se ha convertido en una comunidad mundial de profesionales que trabajan para definir y ofrecer un estándar de atención para la salud en sí misma.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2983052/Troscriptions_Tx__1_Logo.jpg

FUENTE Troscriptions