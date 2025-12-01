Hedia ernennt neuen CEO: Rasmus Kofoed wird Nachfolger von Lars Christian Lund

KOPENHAGEN, Dänemark, 1. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Das dänische Diabetes-Technologieunternehmen Hedia führt zum 1. Dezember 2025 einen Führungswechsel durch, bei dem Rasmus Kofoed die Position des Chief Executive Officer (CEO) übernehmen wird. Er tritt die Nachfolge von Lars Christian Lund an, der nach rund zwei Jahren in dieser Position beschlossen hat, zurückzutreten, um eine Position als Group CEO in einem anderen internationalen Unternehmen anzutreten.

Rasmus Kofoed zum CEO von Hedia ernannt

Hedia entwickelt digitale Lösungen, die Menschen mit insulinabhängigem Diabetes dabei helfen, ihre Behandlung durch Daten, künstliche Intelligenz und benutzerfreundliche App-Technologie besser zu verstehen und zu verwalten. Das 2016 gegründete Unternehmen hat sich als führender europäischer Anbieter im Bereich digitales Diabetesmanagement und digitale Therapeutika positioniert.

Carl Bilbo, Vorstandsvorsitzender von Hedia, kommentierte:

„Unter der Führung von Lars Christian Lund hat sich Hedia von einem ambitionierten Start-up zu einem professionellen Scale-up mit starker regulatorischer und kommerzieller Entwicklung entwickelt. Lars hat eine zentrale Rolle bei der Stärkung der Organisation, der Sicherung der MDR-Zulassung und dem Aufbau der Grundlage für globales Wachstum gespielt. Im Namen des Vorstands möchte ich ihm für seinen herausragenden Beitrag und sein Engagement danken. Ebenso freuen wir uns, Rasmus Kofoed als unseren neuen CEO begrüßen zu dürfen. Rasmus bringt ein starkes strategisches und kommerzielles Profil mit nachweislicher Erfahrung in den Bereichen Life Science und Medizintechnik mit. Er ist die richtige Person, um Hedia in die nächste Phase zu führen."

Rasmus Kofoed verfügt über einen soliden Hintergrund in den Bereichen Life Science und Medizintechnik. Er hatte leitende Positionen bei Novo Nordisk, Abbott, Roche und Medtronic inne und war als CEO von ChemoMetec für den gesamten kommerziellen und strategischen Bereich verantwortlich – einschließlich Wachstum, Transformation und internationaler Expansion. Mit dieser starken kommerziellen Erfahrung wird er am 1. Dezember 2025 die Rolle des CEO übernehmen, mit dem Ziel, die Produkt- und Marktplattform von Hedia weiter zu stärken und die internationalen Partnerschaften des Unternehmens auszubauen.

„Ich sehe ein enormes Potenzial in Hedia", sagt Rasmus Kofoed.

„Das Unternehmen verbindet klinisches Wissen mit Technologie auf eine Weise, die einen echten Mehrwert für Menschen mit Diabetes schafft. Ich freue mich darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten, um unsere Reichweite zu vergrößern, unsere Partnerschaften zu stärken und den Weg fortzusetzen, Hedia zu einem führenden Anbieter im Bereich der digitalen Diabetesversorgung zu machen."

Mit diesem Führungswechsel markiert Hedia den nächsten logischen Schritt in seiner Wachstumsentwicklung und bekräftigt sein Engagement für die Ausweitung seiner internationalen Präsenz und seiner kommerziellen Aktivitäten.

Website: www.hedia.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2833717/Rasmus_Kofoed.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2833716/Hedia_logo.jpg