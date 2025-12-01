Hedia nombra nuevo consejero delegado: Rasmus Kofoed sucederá a Lars Christian Lund

COPENHAGUE, Dinamarca, 1 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- La empresa danesa de tecnología para la diabetes Hedia implementará un cambio de liderazgo a partir del 1 de diciembre de 2025, cuando Rasmus Kofoed asumirá el cargo de consejero delegado. Sucede a Lars Christian Lund, quien, tras aproximadamente dos años en el cargo, ha decidido dimitir para asumir el cargo de consejero delegado del Grupo en otra empresa internacional.

Hedia desarrolla soluciones digitales que ayudan a las personas con diabetes insulinodependientes a comprender y gestionar mejor su tratamiento mediante datos, inteligencia artificial y tecnología de aplicaciones intuitivas. Fundada en 2016, la compañía se ha posicionado como un actor europeo líder en la gestión digital de la diabetes y la terapéutica digital.

Carl Bilbo, presidente del Consejo de Administración de Hedia, comentó:

"Bajo el liderazgo de Lars Christian Lund, Hedia ha evolucionado desde una ambiciosa empresa emergente hasta una expansión profesional con un sólido desarrollo regulatorio y comercial. Lars ha desempeñado un papel fundamental en el fortalecimiento de la organización, la obtención de la aprobación de MDR y la construcción de las bases para el crecimiento global. En nombre del Consejo de Administración, deseo agradecerle su destacada contribución y dedicación. Nos complace igualmente dar la bienvenida a Rasmus Kofoed como nuestro nuevo consejero delegado. Rasmus aporta un sólido perfil estratégico y comercial con una experiencia demostrada en ciencias de la vida y tecnología médica. Es la persona ideal para liderar a Hedia hacia la siguiente fase".

Rasmus Kofoed aporta una sólida trayectoria en los sectores de las ciencias de la vida y la tecnología médica. Ha ocupado altos cargos directivos en Novo Nordisk, Abbott, Roche y Medtronic, y fue consejero delegado de ChemoMetec, con responsabilidad comercial y estratégica general, incluyendo el crecimiento, la transformación y la expansión internacional. Con esta sólida experiencia comercial, asumirá el cargo de consejero delegado el 1 de diciembre de 2025, con la ambición de fortalecer aún más la plataforma de productos y mercado de Hedia y ampliar las alianzas internacionales de la compañía.

"Veo un enorme potencial en Hedia", afirmó Rasmus Kofoed.

"La compañía combina el conocimiento clínico con la tecnología de una manera que genera un valor real para las personas con diabetes. Espero trabajar con el equipo para ampliar nuestro alcance, fortalecer nuestras alianzas y continuar el camino para convertir a Hedia en un actor líder en la atención digital de la diabetes".

Con esta transición de liderazgo, Hedia marca el siguiente paso natural en su trayectoria de crecimiento y reafirma su compromiso de expandir su presencia internacional y su compromiso comercial.

