Hedia nomme un nouveau directeur général : Rasmus Kofoed succède à Lars Christian Lund

COPENHAGUE, Danemark, 1er décembre 2025 /PRNewswire/ -- La société danoise de technologie Hedia, spécialisée dans le diabète, met en œuvre un changement de direction à compter du 1er décembre 2025, date à laquelle Rasmus Kofoed prendra le poste de directeur général. Rasmus Kofoed succède à Lars Christian Lund qui, après environ deux ans à cette fonction, a décidé de démissionner pour accepter un poste de directeur général de groupe dans une autre entreprise internationale.

Rasmus Kofoed Appointed CEO of Hedia

Hedia met au point des solutions numériques qui aident les diabétiques insulinodépendants à mieux comprendre et gérer leur traitement grâce aux données, à l'intelligence artificielle et à une technologie d'application conviviale. Fondée en 2016, l'entreprise s'est positionnée comme un acteur européen de premier plan dans la gestion numérique du diabète et la thérapeutique numérique.

Carl Bilbo, président du conseil d'administration de Hedia, a ainsi commenté l'événement :

« Sous la direction de Lars Christian Lund, l'ambitieuse jeune pousse Hedia est devenue une entreprise spécialisée en pleine croissance, portée par un robuste développement réglementaire et commercial. Lars a joué un rôle central dans le renforcement de l'organisation, l'obtention de l'approbation dans le cadre du règlement sur les dispositifs médicaux et la mise en place des bases d'une croissance mondiale. Au nom du conseil d'administration, je souhaite le remercier pour sa contribution et son dévouement exceptionnels. Nous sommes également heureux d'accueillir Rasmus Kofoed, notre nouveau directeur général. Rasmus apporte un puissant profil stratégique et commercial, assorti de compétences avérées dans les sciences de la vie et les technologies médicales. Il est la personne idéale pour diriger Hedia dans sa prochaine phase. »

Rasmus Kofoed possède une solide expérience dans les secteurs des sciences de la vie et des technologies médicales. Il a occupé des postes de cadre supérieur chez Novo Nordisk, Abbott, Roche et Medtronic, et a été directeur général de ChemoMetec, dont il a assumé la responsabilité commerciale et stratégique globale, notamment en matière de croissance, de transformation et d'expansion internationale. Fort de cette profonde expérience commerciale, il prendra ses fonctions de directeur général le 1er décembre 2025, en aspirant à renforcer encore la plateforme de produits et de marchés de Hedia, ainsi qu'à étendre les partenariats internationaux de l'entreprise.

« Je vois dans Hedia un immense potentiel », déclare Rasmus Kofoed.

« L'entreprise associe connaissances cliniques et technologie d'une manière qui crée une véritable valeur ajoutée pour les diabétiques. J'ai hâte de travailler avec l'équipe à étendre notre rayonnement et consolider nos partenariats, afin de continuer sur notre lancée et de faire de Hedia un acteur majeur dans le domaine des soins numériques du diabète. »

Avec ce changement de direction, Hedia franchit une nouvelle étape naturelle dans son parcours de croissance, et réaffirme sa détermination à développer sa présence internationale et son engagement commercial.

Site internet : www.hedia.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2833717/Rasmus_Kofoed.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2833716/Hedia_logo.jpg