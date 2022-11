Heidrick & Struggles recrute deux consultants en recherche de cadres en Europe

LONDRES, 10 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions internationales de conseil en leadership et de talents à la demande, a ajouté deux consultants à son activité recherche de cadres en Europe en octobre 2022.

Frédéric Groussolles a rejoint Heidrick & Struggles en tant qu'associé au bureau de Paris. Frédéric possède une vaste expérience dans le secteur des technologies, anticipant les besoins futurs des entreprises dans ce domaine et collaborant avec les cadres supérieurs et les leaders numériques de la prochaine génération pour conseiller les clients sur la politique de gestion des talents technologiques, la planification de la relève des dirigeants et l'évaluation des cadres pour favoriser la croissance stratégique. Auparavant, il travaillait pour une autre société de recherche mondiale de cadres.

Alberto Guillion Mangilli a rejoint Heidrick & Struggles en tant que directeur au bureau de Milan. En collaborant avec des entreprises de biens et services industriels pour recruter les meilleurs talents pour les postes de cadres supérieurs et de conseil de direction, il conseille les entreprises sur les opérations numériques, en mettant l'accent sur la technologie industrielle. Alberto apporte sa vaste expertise au pôle PDG et Conseil d'administration du cabinet. Auparavant, il travaillait pour un cabinet régional de recrutement de cadres.

« Alors que les entreprises évoluent dans un contexte économique et commercial toujours plus exigeant, elles recherchent les bons leaders pour les aider à atteindre leurs objectifs, en particulier dans le secteur technologique en rapide évolution, a déclaré Claire Skinner, responsable régionale pour l'Europe et l'Afrique. L'expérience de Frédéric et d'Alberto dans la création de talents en leadership numérique et technologique aide les clients à assurer leur réussite à long terme. »

