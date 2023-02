Heidrick & Struggles recrute une consultante en Europe

LONDRES, 14 février 2023 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions internationales de conseil en leadership et de talents à la demande, a ajouté une consultante à son activité recherche de cadres en Europe et en Afrique du Sud en janvier 2023.

Silvia Beraldo a rejoint Heidrick & Struggles en tant que directrice au bureau de Milan. Membre des services des soins de santé et des sciences de la vie et des marchés de consommation, Silvia se spécialise dans les ressources humaines et les services organisationnels. Auparavant, elle a occupé les postes de directrice des ressources humaines et d'agente d'organisation, et de responsable de l'immobilier et de la gestion des installations au sein d'entreprises des secteurs en évolution rapide des biens de consommation et des produits pharmaceutiques.

« En cette période d'incertitude économique, les entreprises recherchent des solutions créatives et efficaces pour atteindre leurs objectifs commerciaux stratégiques, a déclaré Niccolo Calabresi, partenaire responsable, Milan. La grande expertise et la vaste expérience de Silvia aideront nos clients à progresser dans le secteur de la consommation qui évolue rapidement. »

À propos de Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de conseils en leadership et de solutions de talents à la demande, répondant aux besoins en talents de haut niveau et en conseils des plus grandes organisations mondiales. En tant que conseillers de confiance en matière de leadership, nous nous associons à nos clients pour développer des entreprises et leaders prêts pour l'avenir, en combinant nos services et nos offres dans le domaine de la recherche de cadres, de la diversité et de l'inclusion, de l'évaluation et du développement du leadership, de l'accélération de l'organisation et des équipes, du façonnement de la culture et des solutions de talents indépendantes et à la demande. Heidrick & Struggles a été le pionnier du recrutement de cadres il y a plus de 65 ans. Aujourd'hui, le cabinet fournit des solutions intégrées en matière de talents et de capital humain pour aider ses clients à changer le monde, une équipe de direction à la fois.®www.heidrick.com

Personne-ressource pour les médias de Heidrick & Struggles :

Chiara Pierdomenico

+44 20 7075 4236

[email protected]

SOURCE Heidrick & Struggles International, Inc.