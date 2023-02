Heidrick & Struggles voegt één adviseur in Europa toe

LONDEN, 14 feb 2023 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), een vooraanstaande leverancier van wereldwijd leiderschapsadvies en on-demand talentoplossingen, heeft in januari 2023 één consultant toegevoegd aan zijn Executive Search-activiteiten in Europa en Zuid-Afrika.

Silvia Beraldo trad in dienst bij Heidrick & Struggles als directeur op het kantoor in Milaan. Silvia is werkzaam op het gebied van Healthcare & Life Sciences en Consumer Markets, en is gespecialiseerd in human resources en organisatorische dienstverlening. Eerder was ze Chief HR & Organization Officer en Hoofd Real Estate en Facility Management bij organisaties die actief zijn in de FMCG-branche en de farmaceutische industrie.

"Om hun strategische zakelijke doelstellingen te bereiken, zoeken organisaties naar creatieve, impactvolle oplossingen in deze tijd van economische onzekerheid", aldus Niccolo Calabresi, Partner in Charge, Milaan. "De diepgaande expertise en ervaring van Silvia zullen klanten vooruit helpen in het snel evoluerende consumentenlandschap."

