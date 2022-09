Heidrick & Struggles annonce la nomination de Jonathan McBride au poste d'associé directeur de son pôle Diversité, Équité et Inclusion, accélérant ainsi l'engagement de longue date du cabinet en matière de DE&I

CHICAGO, 14 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles ( Nasdaq: HSII), est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de conseils en leadership et de solutions de talents à la demande, a annoncé aujourd'hui la nomination de Jonathan McBride au poste de directeur associé mondial de la diversité, de l'équité et de l'inclusion (DE&I) de la société.

McBride est un ancien directeur du bureau du personnel présidentiel à la Maison Blanche sous le mandat d'Obama, et il a également été le responsable mondial de l'inclusion et de la diversité chez BlackRock, où il a supervisé le comité d'exploitation et occupé d'autres postes de direction. Il a rejoint Heidrick & Struggles en 2021 en tant qu'associé au sein du pôle DE&I et du pôle Directeurs des ressources humaines, basé à Los Angeles. Dans son nouveau rôle élargi à la tête du pôle DE&I mondial, M. McBride et son équipe s'attacheront à fournir des conseils aux conseils d'administration, aux PDG et aux équipes de direction dans divers domaines liés au renforcement de l'accent mis par les organisations sur leurs programmes de DE&I et à l'amélioration de la culture de l'environnement de travail.

« Sous la direction de Jonathan, notre pôle Diversité, Équité & Inclusion travaillera avec un plus grand nombre de nos clients en vue de recruter des talents extraordinaires issus de tous les horizons, et de créer des organisations dotées de cultures florissantes où les équipes peuvent donner le meilleur d'elles-mêmes », a déclaré Krishnan Rajagopalan, président et directeur général de Heidrick & Struggles. « Depuis des décennies, notre cabinet s'est attaché à faire de la DE&I une partie intégrante du débat sur le leadership - à partir du sommet - en catalysant le changement et en aidant nos clients à trouver des solutions pour leurs besoins uniques. La grande expertise et la vaste expérience de Jonathan seront des atouts précieux au moment où nos clients recherchent de nouvelles façons d'atteindre leurs objectifs en matière de DE&I et d'évaluer leurs progrès dans le temps. »

« J'ai déjà été témoin de l'incroyable portée de Heidrick & Struggles. Je ne peux pas imaginer un meilleur endroit où travailler si l'on veut vraiment aider les conseils d'administration, les PDG et autres dirigeants à répondre aux exigences changeantes et complexes d'aujourd'hui et de demain », a déclaré M. McBride.

Lyndon Taylor, qui occupe aujourd'hui le poste d'associé directeur régional du pôle PDG et Conseil d'administration pour les Amériques, a dirigé le lancement du pôle DE&I de Heidrick & Struggles en 2020, introduisant sur le marché un pôle mondial dédié qui regroupait les consultants du cabinet issus de ses équipes de recrutement de cadres et de conseil pour soutenir les clients axés sur la création d'équipes de direction, de cultures et d'organisations diversifiées, équitables et inclusives. M. McBride s'appuiera sur les solides bases jetées par le cabinet au cours des dernières décennies et, plus récemment, sous la direction de M. Taylor, pour apporter la diversité, l'équité et l'inclusion dans les salles de conseil et aux cadres supérieurs du monde entier.

En 2013, M. McBride a été nommé directeur du bureau du personnel présidentiel à la Maison Blanche sous l'administration Obama. Il a rejoint l'administration en tant qu'assistant spécial du président et directeur adjoint du bureau du personnel présidentiel en 2009, et a dirigé plusieurs programmes clés, notamment en coprésidant une initiative visant à réformer la gestion et le travail dans le gouvernement.

Pour en savoir plus sur les offres et les idées de Heidrick & Struggles en lien avec le pôle DE&I, cliquez ici.

