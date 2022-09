Heidrick & Struggles kondigt de aanstelling van Jonathan McBride aan als wereldwijde Managing Partner van zijn praktijk op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie, waardoor het bedrijf zich nog meer gaat inzetten voor DE&I

CHICAGO, 14 september 2022 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles ( Nasdaq: HSII), een vooraanstaande leverancier van wereldwijd leiderschapsadvies en on-demand talentoplossingen, heeft vandaag aangekondigd dat Jonathan McBride de rol van wereldwijde managing partner van de mondiale praktijk van het bedrijf op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie (DE&I) heeft overgenomen.

McBride gaf in het verleden leiding aan het presidentieel personeelsbureau toen Obama President was en hij was ook het wereldwijde hoofd van inclusie en diversiteit bij BlackRock, waar hij toezicht hield op het operationeel comité en andere leidinggevende functies bekleedde. In 2021 trad hij toe tot Heidrick & Struggles als partner in de DE&I- en Chief Human Resources Officers-praktijk, gevestigd in Los Angeles. In zijn nieuwe, uitgebreide rol als wereldwijd leidinggevende op het gebied van DE&I, zullen McBride en zijn team zich richten op het adviseren van besturen, CEO's en leiderschapsteams over verschillende gebieden die te maken hebben met het versterken van de focus van organisaties op hun DE&I-programma's en het verbeteren van de werkplekcultuur.

"Onder leiding van Jonathan zal onze praktijk, die zich bezighoudt met diversiteit, gelijkheid en inclusie, directer met onze klanten gaan samenwerken om hun inspanningen bij het aan boord brengen van uitzonderlijk talent van alle achtergronden te ondersteunen en zo organisaties met bloeiende culturen te creëren, waarbinnen hun teams hun werk optimaal kunnen doen", aldus Krishnan Rajagopalan, President en CEO van Heidrick & Struggles. "Ons bedrijf zet zich er al decennia voor in, dat DE&I deel gaat uitmaken van het leiderschapsgesprek - te beginnen bij de top - om verandering te bevorderen en onze klanten te helpen bij het vinden van oplossingen voor hun unieke behoeften. Waar klanten van ons op zoek zijn naar nieuwe manieren om hun DE&I-doelstellingen te verwezenlijken en hun vooruitgang in de tijd te meten, zijn Jonathan's diepgaande expertise en brede ervaring waardevolle troeven."

"Ik ben al getuige geweest van het ongelooflijke bereik van Heidrick & Struggles. Ik kan me geen betere plek voorstellen om werkzaam te zijn als je raden van bestuur, CEO's en andere leiders echt wilt helpen om te voldoen aan de veranderende en complexe eisen van vandaag en in de toekomst", aldus McBride.

Lyndon Taylor, die vandaag de dag werkt als regionale managing partner van de Americas CEO & Board of Directors Practice, leidde de lancering van Heidrick & Struggles' DE&I-praktijk in 2020, en introduceerde daarmee een speciale, wereldwijde praktijk op de markt die de eigen consultants van het bedrijf van zowel zijn executive search- als adviesteams samenbracht en daarmee specifiek klanten kan ondersteunen die zich richten op het creëren van diverse, eerlijke en inclusieve leiderschapsteams, culturen en organisaties. McBride bouwt voort op de sterke basis dat het bedrijf in de afgelopen decennia en meer recent onder leiding van Taylor heeft gelegd, om diversiteit, gelijkheid en inclusie over de hele wereld in bestuurskamers en C-suites te introduceren.

In 2013 kreeg McBride de functie van directeur van het Presidentieel Personeelsbureau voor het Witte Huis onder Obama. Hij was al vanaf 2009 actief als speciale assistent van de President en van de adjunct-directeur van het Presidentieel Personeelsbureau en leidde in die hoedanigheid een aantal belangrijke programma's, zo was hij bijvoorbeeld mede-voorzitter van een initiatief om het management en werk binnen de overheid te hervormen.

Kijk hier om meer te weten te komen over het aanbod en de inzichten van Heidrick & Struggles' DE&I.

