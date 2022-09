Heidrick & Struggles anuncia Jonathan McBride como sócio-gerente global de diversidade, equidade e inclusão, acelerando o compromisso de longa data da empresa com a DE&I

CHICAGO , 14 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Heidrick & Struggles ( Nasdaq: HSII), principal provedora de consultoria global em liderança e soluções de talentos sob demanda, anunciou hoje que Jonathan McBride assumiu o cargo de sócio-gerente global da área de diversidade, equidade e inclusão da empresa.

McBride é ex-diretor do Gabinete de Pessoal da Presidência da Casa Branca no governo Obama, também atuou como diretor global de inclusão e diversidade na BlackRock, na qual supervisionou o comitê operacional e ocupou outros cargos de liderança. Ele ingressou na Heidrick & Struggles em 2021 como diretor de DE&I e de recursos humanos, em Los Angeles. Em sua nova e expandida função liderando a prática global de DE&I, McBride e sua equipe se concentrarão em assessorar conselhos, CEOs e equipes de liderança em várias áreas relacionadas ao fortalecimento do foco das empresas em seus programas de DE&I e no aprimoramento da cultura do local de trabalho.

"Sob a liderança de Jonathan, nossa atuação em diversidade, equidade e inclusão trabalhará com mais clientes nossos para apoiar seus esforços de reunir talentos extraordinários de todas as origens e criar organizações com culturas prósperas em que suas equipes possam fazer seu melhor trabalho", disse Krishnan Rajagopalan, presidente e CEO da Heidrick & Struggles. "Há décadas, nossa empresa tem se dedicado a tornar DE&I parte da conversa da liderança – começando do alto – catalisando as mudanças e ajudando nossos clientes a encontrarem soluções para suas diferentes necessidades. A profunda expertise de Jonathan e sua ampla experiência serão ativos valiosos à medida que nossos clientes busquem novas maneiras de atingirem seus objetivos de DE&I e medirem seu progresso ao longo do tempo."

"Já testemunhei o incrível alcance da Heidrick & Struggles. Não consigo imaginar um lugar melhor para estar se realmente quisermos ajudar as diretorias, os CEOs e outros líderes a atenderem às novas e complexas demandas de hoje e do futuro", disse McBride.

Lyndon Taylor, que hoje atua como sócio-gerente regional da Americas CEO & Board of Directors Practice, liderou o lançamento da DE&I da Heidrick & Struggles em 2020, apresentando ao mercado uma prática dedicada e global que reuniu os consultores da empresa das equipes de pesquisa e de consultoria de executivos para apoiar os clientes, com foco na criação de equipes, culturas e organizações de liderança diversificadas, igualitárias e inclusivas. McBride se baseará na sólida base da empresa, estabelecida nas últimas décadas e, mais recentemente, sob a liderança de Taylor para trazer diversidade, equidade e inclusão para as diretorias e executivos de todo o mundo.

Em 2013, McBride foi nomeado para atuar como diretor do Gabinete de Pessoal da Presidência da Casa Branca no governo Obama. Ele ingressou na administração como assistente especial do presidente e vice-diretor do Gabinete de Pessoal da Presidência em 2009, e liderou vários programas importantes, incluindo a orientação conjunta de uma iniciativa para reformar a gestão e o trabalho no governo.

Para saber mais sobre as ofertas e percepções de DE&I da Heidrick & Struggles, clique aqui.

FONTE Heidrick & Struggles International, Inc.

