Heidrick & Struggles benoemt Chief Diversity Officer

CHICAGO, 1 maart 2022 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), een vooraanstaande leverancier van wereldwijde leiderschapsadvies- en on-demand talentoplossingen, kondigde vandaag de benoeming aan van Cecilia Nelson-Hurt als nieuwe Chief Diversity Officer, met onmiddellijke ingang.

Nelson-Hurt sluit zich aan bij het bedrijf na werkzaam te zijn geweest bij L'Oréal USA, waar ze vice-president van diversiteit, gelijkheid en inclusie was. Ze was verantwoordelijk voor het vormgeven van de inspanningen van het bedrijf op het gebied van diversiteit en inclusie, waarin ze zich inzet voor het bouwen van een inclusief schoonheidsmerk en als werkplek voor gelijke kansen. Ze ontwikkelde en faciliteerde ook haar diversiteits- en inclusieprogramma's en werkte samen met de door medewerkers geleide denktanks van het bedrijf om strategieën en initiatieven te creëren en te implementeren die een positieve invloed hebben op de betrokkenheid van medewerkers, de inzichten van de consument en het bereik voor de Gemeenschap.

"Bij Heidrick & Struggles zetten we ons in voor het opbouwen van diverse leiderschapsteams en -organisaties en het creëren van inclusieve werkplekculturen, zowel voor onze medewerkers als voor onze klanten", aldus Krishnan Rajagopalan, president en CEO van Heidrick & Struggles. "We zijn verheugd om Cecilia te mogen verwelkomen, die haar grote passie, ervaring en inzet voor het bevorderen van diversiteit, gelijkheid en inclusie in ons bedrijf brengt. We kijken ernaar uit om onze focus en inspanningen op het vergroten van de vertegenwoordiging verder te versterken en een eerlijke en inclusieve omgeving te creëren waarin al onze medewerkers kunnen gedijen en succes kunnen behalen."

Nelson-Hurt: "Het is een ongelooflijk spannende tijd om bij Heidrick & Struggles te komen, nu het bedrijf zijn transformatie- en groeitraject over de hele wereld wil versnellen. Ik ben vereerd dat ik deze kans krijg om leiding te geven aan de strategie voor diversiteit, billijkheid en inclusie van het bedrijf en om op de lange termijn, duurzame programma's en initiatieven te leveren die voortbouwen op de waarden en inzet voor het creëren van het meest diverse en inclusieve executive talent- en leiderschapsadviesbureau in de sector."

Nelson-Hurt was eerder vice-president van universiteitsrelaties en diversiteits- en campusrelatiemedewerker bij JPMorgan Chase, waar ze relaties met bedrijven en wervingsteams beheerde om gerichte evenementen te creëren op historisch zwarte hogescholen en universiteiten. Ze ontwikkelde en onderhoudt ook relaties met meerdere diversiteitsgerichte organisaties, waaronder de nationale vereniging van hogescholen en werkgevers, Universum en de Hispanic Alliance voor loopbaanverbetering, waardoor het aantal diverse sollicitanten voor zijn instapprogramma's en ervaren wervingsprogramma's is toegenomen.

Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) is een vooraanstaande leverancier van wereldwijd leiderschapsadvies en on-demand talentoplossingen, die voldoen aan de behoeften op hoog niveau op het gebied van talent en advies van 's werelds toporganisaties. In onze rol als vertrouwde leiderschapsadviseurs werken we samen met onze klanten om toekomstbestendige leiders en organisaties te ontwikkelen, waarbij we onze diensten en aanbiedingen samenbrengen op het gebied van executive search, diversiteit en inclusie, leiderschapsbeoordeling en -ontwikkeling, organisatie- en teamversnelling, cultuurvorming en indien gewenst, onafhankelijke talentoplossingen. Heidrick & Struggles is al meer dan 65 jaar pionier op het terrein van de werving van leidinggevenden. Tegenwoordig biedt het bedrijf geïntegreerde oplossingen voor talent en menselijk kapitaal om klanten te helpen de wereld te veranderen, één leiderschapsteam tegelijk.®

