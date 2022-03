Heidrick & Struggles nomme son responsable de la diversité

CHICAGO, 1er mars 2022 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), l'un des principaux fournisseurs de conseils en matière de leadership international et de solutions de talents à la demande, a annoncé aujourd'hui la nomination de Cecilia Nelson-Hurt au poste de directrice juridique et de responsable de la diversité, avec effet immédiat.

Mme Nelson-Hurt a rejoint le cabinet après avoir travaillé chez L'Oréal USA, où elle occupait le poste de vice-présidente de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. Elle était responsable de l'élaboration des efforts de l'entreprise en matière de diversité et d'inclusion, qui soulignent son engagement à créer une marque de produits de beauté inclusive et un milieu de travail offrant l'égalité des chances. Elle a également développé et implémenté des programmes de diversité et d'inclusion et a travaillé avec des groupes de réflexion dirigés par les employés de l'entreprise pour créer et mettre en œuvre des stratégies et des initiatives qui ont eu un impact positif sur la mobilisation des employés, les points de vue des consommateurs et la sensibilisation de la communauté.

« Chez Heidrick & Struggles, nous nous engageons à bâtir des équipes et des organisations de leadership diversifiées et à créer des cultures de travail inclusives, tant pour nos employés que pour nos clients », a déclaré Krishnan Rajagopalan, président et directeur général de Heidrick & Struggles. « Nous sommes ravis d'accueillir Cecilia, qui apporte à notre cabinet sa passion, son expérience et son engagement à promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion. Nous sommes impatients de renforcer davantage notre concentration et nos efforts pour accroître la représentation et favoriser un environnement équitable et inclusif où tous nos employés peuvent s'épanouir et réussir. »

Mme Nelson-Hurt a déclaré : « Rejoindre Heidrick & Struggles en ce moment est incroyablement fascinant puisque le cabinet cherche à accélérer sa transformation et sa croissance à l'échelle mondiale. Je suis honorée d'avoir l'occasion de diriger la stratégie de diversité, d'équité et d'inclusion de l'entreprise et d'offrir des programmes et des initiatives durables à long terme qui s'appuient sur ses valeurs et son engagement à créer le cabinet de conseil en talents et en leadership le plus diversifié et inclusif de l'industrie. »

Auparavant, Mme Nelson-Hurt était vice-présidente des relations avec les universités et responsable de la diversité et des relations avec les campus chez JPMorgan Chase, où elle gérait les relations avec les équipes commerciales et de recrutement afin de créer des événements ciblés dans les établissements et universités historiquement noirs. Elle a également établi et entretenu des relations avec de multiples organisations axées sur la diversité, dont la National Association of Colleges & Employers, Universum et Hispanic Alliance for Career Enhancement, augmentant ainsi le nombre de candidats diversifiés pour ses programmes de recrutement de débutants et d'employés expérimentés.

