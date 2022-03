Heidrick & Struggles nomeia diretor de diversidade

CHICAGO, 28 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII), principal fornecedora de consultoria de liderança global e soluções de talentos sob demanda, anunciou hoje que nomeou Cecilia Nelson-Hurt como sua nova diretora de diversidade, com efeito imediato.

Cecilia ingressa na empresa após ter trabalhado na L'Oréal USA, onde atuou como vice-presidente de diversidade, igualdade e inclusão. Ela foi responsável por moldar os esforços de diversidade e inclusão da empresa que ressaltam seu compromisso com a construção de uma marca de beleza inclusiva e como um local de trabalho que oferece igualdade de oportunidades. Ela também desenvolveu e viabilizou os programas de diversidade e inclusão da empresa e trabalhou com os grupos de reflexão e pesquisa liderados pelos funcionários para criar e implementar estratégias e iniciativas que gerassem um impacto positivo no engajamento dos funcionários, nas percepções dos consumidores e no alcance da comunidade.

"Na Heidrick & Struggles, estamos comprometidos em formar diversas equipes de liderança e organizações e em criar culturas inclusivas no local de trabalho, tanto para nossos funcionários quanto para nossos clientes", disse Krishnan Rajagopalan, presidente e CEO da Heidrick & Struggles. "Temos o prazer de receber Cecilia, que traz sua profunda paixão, experiência e compromisso para promover a diversidade, a igualdade e a inclusão em nossa empresa. Esperamos fortalecer ainda mais nosso foco e nossos esforços para aumentar a representação e promover um ambiente equitativo e inclusivo, onde todos nossos funcionários possam prosperar e alcançar o sucesso."

Cecilia comentou: "É um momento incrivelmente interessante para ingressar na Heidrick & Struggles, já que a empresa procura acelerar sua jornada de transformação e crescimento no mundo todo. Tenho a honra de ter esta oportunidade de liderar a estratégia de diversidade, igualdade e inclusão da empresa e de oferecer programas e iniciativas sustentáveis e de longo prazo que desenvolvam seus valores e compromisso em criar a empresa de consultoria de talentos executivos e liderança mais diversificada e inclusiva do setor."

Anteriormente, Cecilia foi vice-presidente de relações universitárias e diretora de diversidade e relações com o campus da JPMorgan Chase, onde gerenciou relacionamentos com equipes comerciais e de recrutamento para criar eventos direcionados em faculdades e universidades historicamente negras. Ela também desenvolveu e manteve relacionamentos com várias organizações voltadas para a diversidade, como a Associação Nacional de Faculdades e Empregadores, a Universum e a Hispanic Alliance for Career Enhancement, aumentando o número de candidatos diversificados para seus programas de recrutamento de contratados de nível básico e experientes.

