Heimspiel: e.GO Mobile feiert den Launch des e.wave X in der Micro Factory in Aachen

Das große Interesse an dem neuen Modell, mit knapp 2.000 Reservierungen in den Tagen seit der offiziellen Enthüllung durch Neymar Jr., zeigt eine großartige Resonanz auf die Bemühungen des e.GO -Teams, das neue Modell auf den Markt zu bringen. Die Fahrzeuge werden in der Aachener Micro Factory produziert, die mit Blick auf Energie und Umweltbilanz konzipiert wurde, insbesondere in einer Zeit, in der die Energiewende die urbane Elektromobilität umso erstrebenswerter macht.